vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.
не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики. и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо. рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.
buratinyo написав:В США не зря в президентах бывают актеры. Они больше играют, а не управляют, а вернее манипулируют мнением своих избирателей.
Ну здрасьте! Правят эти актёры-президенты прекрасно. Предыдущий актёр натянул глаз на ж. СССР, порвал в тряпки и выкинул его на помойку истории. А нынешний всего за год сделал из пида-рашки изгоя, приравнял к КНДР и Ирану, а Путина превратил во всемирное огородное чучело, которым теперь стращают маленьких детей. Не сомневаюсь, что он очень скоро положит конец существованию этого русского недоразумения и аппендикса человечества. Риспект американским актёрам.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились в пятницу наконец закончить войну, формально длившуюся между странами почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова. ...... Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN. ......
Почему неожиданно? А разведывательные признаки? То, что во всем мире будет мир стало ясно еще две недели назад. Во-первых, когда после фарша русни под Дейр-эр-Зором американцы стреляли Томагавками, тщательно избегая русских целей. Во-вторых, акции компаний ВПК просто так рухнули на 10%. Проницательный инвестор сразу смекнул: боеприпасы не нужны, врагов будут уничтожать мирно, но мучительно... И вот первый враг пошёл. Ын внезапно прозрел и пришёл в сознание. КНДР отдаем Ю.Корее и Китаю на окучивание. Какие враги и геополитические вызовы остаются? А остаётся задача по уничтожению пида-рашки и Ирана, а также решение торговых противоречий с Китаем. Значит это тоже будет мирно. Но это мирно удручает всех нас, финансовых спекулей. Почему? Потому что уничтожить рашку и Иран, а также поставить к торговой ноге Китай можно лишь одни путём - обвалить цены на нефть и провести очередной финансовый кризис с бегством капитала с развивающихся рынков. Китай сразу станет шелковым, а на месте рашки и Ирана будет много небольших квазигосударственных образований. Задача выполнена. Но и мы можем пострадать. Да Бог с ним, главное, чтоб на земле больше не было русской гадины.
$2 тыщи или 0,5 кв. м жилья в месяц для Москвы и московских цен это много или хотя бы достаточно?
Возможно, и не много, но, думаю, достаточно (особенно, при наличии жилья, кот. почти у всех врачей есть).
Если б это нищеброду-провинциалу дали $2 тыщи, то может быть это было бы достаточно. А в Москве с московскими ценами для семьи это жалкое существование. У меня в Киеве при вдвое большем бюджете уже могут появляться некоторые бюджетные ограничения... И жильё своё имеется. Но ведь и его тоже надо содержать и на него тратиться. А прислуга, бензин, развлечения, обеды-ужины, покупки, поездки, девчонки??? Я тебя умоляю...
vovan_prm написав:На самом деле, навес ОВГЗ можно накапливать десятилетиями.
не в наших условиях, т.е.: при ином суверенном кредитном рейтинге страны, при иных ставках размещения, при иной пропорции спекулянт/портфельщик, при иной структуре экономики. и грамотный менеджмент тут вторичен, имхо. рано или поздно придёт девал, спекулянтам и приближенным снова дадут выйти с небольшими издержками, а все остальные буратино засунут клюв в нарисованный очаг на холсте в каморке папы Карло.
Я с большим уважением отношусь у Вашему мнению, но все же, позволю себе заметить, что Вы меняете местами лошадь с телегой. "Местный колорит" - явление вторичное. Базовым является: грамотный манименеджмент Центробанка, Минфина и Правительства. Вкупе! ДА! Мы недалеко ушли от традиций кумовства и братства. Но прогресс имеется. Надеюсь с этим спорить Вы не станете. Возможно, на волне популизма, мы сделаем три шага назад. НО! Никто не знает будущего (с) Квестор.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm мне очень хочется верить, что при следующем девале не повторится история 2008 года с выпуском из гривны нужных людей/контор и наливанием им валюты по еще вменяемому курсу. но опыт, черт возьми, всё же сын ошибок трудных...
В этой части не могу с тобой согласиться. Представим, что ЦБ, Минфин и Правительство - идеальные. Экономика тоже. Но! Они всё равно несчастны по той же причине, что и некоторые из вас - они родились не в той стране! Почему? Страна ведь самая красивая? Красивая, с сильным минфином, цб и правительством, но у нее есть один изъян - она развивающаяся. А развивающаяся страна чрезвычайно зависима от внешних факторов. Где-то финансовый чих и инвесторы бегут из всех развивающихся стран. Они не смотрят сильный ли там минфин, правительство или цб, красивая она или некрасивая. Это одно из основополагающих финансовых правил современности. Проецируем на наши ОВГЗ. Стадом. Сюда и на выход. Как только мекнет первый баран. Так было, есть и будет в развивающемся статусе. Надо быстрее переходить в высшую лигу. ЕС и НАТО наша надежда.
edvardd написав:............... тринадцатого февраля Вашингтон заявил, что ABLV нарушает американский закон о санкциях, а потому будет «отлучен от церкви». Это привело не только к моментальному опустошению активов банка, но и повлекло за собой решение Европейского центрального банка о том, что ABLV не обладает достаточной ликвидностью, а потому будет ликвидирован. В результате такой шаг последовал уже двадцать третьего февраля. Вот так, всего за десять дней, без каких-либо разбирательств или судебных тяжб, один из крупнейших банков Латвии прекратил свое существование. Обвинений против банка об отмывании им денег было озвучено не мало, хотя самые крупные западные банки не раз ловили на незаконных операциях, однако никаких мер за этим в отношении них не последовало. Автор уверен, что данный печальный факт связан с теми услугами, который ABLV предоставлял российским компаниям, попавшим под западные санкции.
Если даже автор прав, то ABLV был уничтожен за услуги росс. подсанкционным компаниям. Что Ким Чен Ын кормился от этого банка и, тем более, что резкое изменение его риторики связаны с закрытием этого банка, не вижу. Эту цитату не нашёл. Нашёл такое:
Bank of China еще в прошлом году сообщал, что с 15 сентября прошлого года прекращает обслуживание через свои корреспондентские счета транзитных операций в долларах для латвийских банков с не-скандинавским капиталом.
Первый звонок был еще весной прошлого года: тогда по требованию США Deutsche Bank закрыл операции через свои корреспондентские счета в долларах банкам с не-скандинавским капиталом во всех трех странах Балтии.
Латвийские банки, например, делятся на «скандинавские» и «прочие». У скандинавских банков развитая сеть долларовых корреспондентских счетов, эти проблемы их не касаются. «Прочие» же банки проводили до 90% операций с долларами через Bank of China.
edvardd написав:............... тринадцатого февраля Вашингтон заявил, что ABLV нарушает американский закон о санкциях, а потому будет «отлучен от церкви». Это привело не только к моментальному опустошению активов банка, но и повлекло за собой решение Европейского центрального банка о том, что ABLV не обладает достаточной ликвидностью, а потому будет ликвидирован. В результате такой шаг последовал уже двадцать третьего февраля. Вот так, всего за десять дней, без каких-либо разбирательств или судебных тяжб, один из крупнейших банков Латвии прекратил свое существование. Обвинений против банка об отмывании им денег было озвучено не мало, хотя самые крупные западные банки не раз ловили на незаконных операциях, однако никаких мер за этим в отношении них не последовало. Автор уверен, что данный печальный факт связан с теми услугами, который ABLV предоставлял российским компаниям, попавшим под западные санкции.
Если даже автор прав, то ABLV был уничтожен за услуги росс. подсанкционным компаниям. Что Ким Чен Ын кормился от этого банка и, тем более, что резкое изменение его риторики связаны с закрытием этого банка, не вижу. Эту цитату не нашёл. Нашёл такое:
Bank of China еще в прошлом году сообщал, что с 15 сентября прошлого года прекращает обслуживание через свои корреспондентские счета транзитных операций в долларах для латвийских банков с не-скандинавским капиталом.
Первый звонок был еще весной прошлого года: тогда по требованию США Deutsche Bank закрыл операции через свои корреспондентские счета в долларах банкам с не-скандинавским капиталом во всех трех странах Балтии.
Латвийские банки, например, делятся на «скандинавские» и «прочие». У скандинавских банков развитая сеть долларовых корреспондентских счетов, эти проблемы их не касаются. «Прочие» же банки проводили до 90% операций с долларами через Bank of China.