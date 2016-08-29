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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:43
Libo
В том, что мировая война завтра не начнётся, не сомневался.
То, что Ким так быстро сольётся, не ожидал.
Развединформацией, в отличие от Вас, не владею.
О "$2 тыщах" в Москве. Не, конечно, если Вы считаете, что семье врача необходимо
иметь дворецкого, камердинера, повара, домработницу, врачу (с семьёй, наверное) надо пару раз в неделю снимать на всю ночь валютную проститутку, слетать на уикенд в Париж (Рим, Вену, ...), ужинать в крутом ресторане хотя бы через лень, то $2 тыщи это крайне мало.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:47
edvardd написав:
......
уничтожение банка было показательным, после этого работать с москалями(кормящими Кима) мог только последний идиот
С показательностью согласен.
Но не скажете же Вы, что после этого с "москалями", кормящими и Кима, и Асада, и ещё много кого, никакие банки больше не работают?
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:00
vovan_prm
Местный колорит (в смысле кумовства) действительно вторичен. А вот то, о чём пишет Libo (пусть в своём несколько экстравагантном стиле), имеет место быть.
Кроме того, недаром всё же страновые рейтинги Украины весьма низки.
Меня даже не очень волнует "повторится история 2008 года с выпуском из гривны нужных людей/контор и наливанием им валюты по еще вменяемому курсу" или они пострадают вместе с пересичными. Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.
P.s. Замечу, что на сегодня не расцениваю ОВГЗ как серьёзную и, тем более, главную, угрозу.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:14
ЛАД написав:
Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.
Не особо верю в какую-то резкую девальвацию, и так доходы граждан в долларовом эквиваленте, если не ошибаюсь на последнем месте в Европе.
А что дальше, чтобы папуасы из Африки нас обогнали в уровне доходов?
Это событие из невероятных. У нас в стране достаточно высокий в сравнению с Африкой уровень образования, не пустыня, а чернозёмы, худо-бедно промышленность, порты. Да собственно и опыт есть как пинком под зад власти гонять.
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freeze
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:37
ЛАД написав: edvardd написав:
......
уничтожение банка было показательным, после этого работать с москалями(кормящими Кима) мог только последний идиот
С показательностью согласен.
Но не скажете же Вы, что после этого с "москалями", кормящими и Кима, и Асада, и ещё много кого, никакие банки больше не работают?
ну неужели надо разжёвывать - с санкционными уже не работают, хватило одного банка...
и вообще это не тема ветки...
а 3я мировая начнётся в 43 году...но в 21м будет большая жoпa в миру...
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edvardd
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:39
freeze написав: ЛАД написав:
Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.
Не особо верю в какую-то резкую девальвацию, и так доходы граждан в долларовом эквиваленте, если не ошибаюсь на последнем месте в Европе.
А что дальше, чтобы папуасы из Африки нас обогнали в уровне доходов?
Это событие из невероятных. У нас в стране достаточно высокий в сравнению с Африкой уровень образования, не пустыня, а чернозёмы, худо-бедно промышленность, порты. Да собственно и опыт есть как пинком под зад власти гонять.
несколько лет назад бастовали очень жёстко папуасы из южной африки (шахтёры), им было мало штуки баксов зарплаты...
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edvardd
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:42
freeze написав: ЛАД написав:
Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.
Не особо верю в какую-то резкую девальвацию, и так доходы граждан в долларовом эквиваленте, если не ошибаюсь на последнем месте в Европе.
А что дальше, чтобы папуасы из Африки нас обогнали в уровне доходов?
Это событие из невероятных. У нас в стране достаточно высокий в сравнению с Африкой уровень образования, не пустыня, а чернозёмы, худо-бедно промышленность, порты. Да собственно и опыт есть как пинком под зад власти гонять.
1. Сильную девальвацию тоже не ожидаю. Но процентов 10-20 возможна. Резкую - имел ввиду не плавную, постепенную, а, к примеру, 20% за месяц-два. лучше, чтобы это произошло более плавно.
Хотя в принципе возможны и более грустные варианты, в кот. пока верить не хочется.
2. В сравнении с Африкой уровень образования у нас выше.
Но, к сожалению, падает. Не по бумагам, а по факту. Как за счёт ухудшения качества образования, так и за счёт выезда людей.
3. Пинки под зад пока не показали себя двигателями экономики.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46
vovan_prm написав:
Все увидим
Не все.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:06
edvardd написав:
несколько лет назад бастовали очень жёстко папуасы из южной африки (шахтёры), им было мало штуки баксов зарплаты...
Был в Кейптауне. Недолго. Коллеги провели ознакомительную экспересс-эксукурсию.
Завезли в большой белый спальный район. Как Америка. Спрашиваю, сколько тут стоит дом? Отвечают, самые простые от $1 миллиона. Кто живет? Белые образованные и состоявшиеся люди. Белый мидл-мидл и аппер-мидл класс. Банкиры, врачи, инженеры, юристы, бизнесмены и пр. Т.е. чтоб так жить надо иметь з/п не меньше $10 тыщ в месяц.
Чёрные всё это видят и тоже так хотят.
Человеческая природа одинаковая везде.
И неравенство есть везде.
Но там где неравенство обусловлено несправедливостью, там начинается буза.
Поэтому, главенствующим принципом государства и общества должен быть принцип справедливости.
А что есть главным в справедливости?
А для справедливости главнейшее - это равные возможности.
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Libo
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:24
ЛАД написав:
2. В сравнении с Африкой уровень образования у нас выше.
Но, к сожалению, падает. Не по бумагам, а по факту.
Вот по факту докладываю, какие школы я видел в Африке.
Баобаб. Ветвистый. Тень. К баобабу прикреплена черная доска. В земле вырыты три ряда неглубоких траншей. Дети садятся на край и опускают в траншею ноги. Получается как скамейка.
Уроки не по расписанию. Учитель получает мало и приходит когда у него есть настроение. Учат в основном буквы, цифры, считать и писать.
Мальчики все переростки. С девочками лет 10-ти учатся мальчики лет 14-ти - 16-ти. Это проблема. Мальчики по африканским меркам уже взрослые мужчины. На перерывах они берут этих одноклассниц и чпокают их тут же в близлежащих кустах. Учитель выбирает себе девочку первым. Для этого же. Девочки быстро беременеют. На этом их поход за знаниями заканчивается. Хорошо, если хоть успела научиться читать и писать. Мальчикам проще. Но их знания от этого не лучше. В школу они ходят не за знаниями, а за девочками.
А некоторые тут иногда сравнивают Украину с Африкой. Сравните это.
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Libo
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