Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:24

ЛАД написав: 2. В сравнении с Африкой уровень образования у нас выше. Но, к сожалению, падает. Не по бумагам, а по факту. 2. В сравнении с Африкой уровень образования у нас выше.Но, к сожалению, падает. Не по бумагам, а по факту.

Вот по факту докладываю, какие школы я видел в Африке.Баобаб. Ветвистый. Тень. К баобабу прикреплена черная доска. В земле вырыты три ряда неглубоких траншей. Дети садятся на край и опускают в траншею ноги. Получается как скамейка.Уроки не по расписанию. Учитель получает мало и приходит когда у него есть настроение. Учат в основном буквы, цифры, считать и писать.Мальчики все переростки. С девочками лет 10-ти учатся мальчики лет 14-ти - 16-ти. Это проблема. Мальчики по африканским меркам уже взрослые мужчины. На перерывах они берут этих одноклассниц и чпокают их тут же в близлежащих кустах. Учитель выбирает себе девочку первым. Для этого же. Девочки быстро беременеют. На этом их поход за знаниями заканчивается. Хорошо, если хоть успела научиться читать и писать. Мальчикам проще. Но их знания от этого не лучше. В школу они ходят не за знаниями, а за девочками.А некоторые тут иногда сравнивают Украину с Африкой. Сравните это.