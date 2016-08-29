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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4885488648874888 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 763 1. Нет сбережений в валюте 10% 80 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 13% 103 5. более 75% 63% 479 Всього голосів : 763 Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:38 Libo написав: edvardd написав: несколько лет назад бастовали очень жёстко папуасы из южной африки (шахтёры), им было мало штуки баксов зарплаты... несколько лет назад бастовали очень жёстко папуасы из южной африки (шахтёры), им было мало штуки баксов зарплаты...



Был в Кейптауне. Недолго. Коллеги провели ознакомительную экспересс-эксукурсию.

Завезли в большой белый спальный район. Как Америка. Спрашиваю, сколько тут стоит дом? Отвечают, самые простые от $1 миллиона. Кто живет? Белые образованные и состоявшиеся люди. Белый мидл-мидл и аппер-мидл класс. Банкиры, врачи, инженеры, юристы, бизнесмены и пр. Т.е. чтоб так жить надо иметь з/п не меньше $10 тыщ в месяц.

Чёрные всё это видят и тоже так хотят.

Человеческая природа одинаковая везде.

И неравенство есть везде.

Но там где неравенство обусловлено несправедливостью, там начинается буза.

Поэтому, главенствующим принципом государства и общества должен быть принцип справедливости.

А что есть главным в справедливости?

А для справедливости главнейшее - это равные возможности. Был в Кейптауне. Недолго. Коллеги провели ознакомительную экспересс-эксукурсию.Завезли в большой белый спальный район. Как Америка. Спрашиваю, сколько тут стоит дом? Отвечают, самые простые от $1 миллиона. Кто живет? Белые образованные и состоявшиеся люди. Белый мидл-мидл и аппер-мидл класс. Банкиры, врачи, инженеры, юристы, бизнесмены и пр. Т.е. чтоб так жить надо иметь з/п не меньше $10 тыщ в месяц.Чёрные всё это видят и тоже так хотят.Человеческая природа одинаковая везде.И неравенство есть везде.Но там где неравенство обусловлено несправедливостью, там начинается буза.Поэтому, главенствующим принципом государства и общества должен быть принцип справедливости.А что есть главным в справедливости?А для справедливости главнейшее - это равные возможности.

Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным. Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным. reus Повідомлень: 3291 З нами з: 21.03.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:59 reus написав: Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным. Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.



Не совсем так.

Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт.

Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал.

Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой.

В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится. Не совсем так.Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт.Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал.Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой.В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится. Libo 2

Повідомлень: 6302 З нами з: 14.11.11 Подякував: 271 раз. Подякували: 3023 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:16 Libo написав: reus написав: Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным. Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.



Не совсем так.

Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт.

Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал.

Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой.

В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится. Не совсем так.Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт.Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал.Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой.В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится.

Вы рассуждаете как умный, успешный, предприимчивый человек, но вы оторваны от реальности. Я больше 10 лет проработал в сельхоз бизнесе много общался с низами, знаю, о чем говорю. Гены пальцем не выковыряешь(с) и равными условиями тоже. Хотя они нужны бедным и в тоже время предприимчивым и умным, но таких не больше нескольких процентов. Вы рассуждаете как умный, успешный, предприимчивый человек, но вы оторваны от реальности. Я больше 10 лет проработал в сельхоз бизнесе много общался с низами, знаю, о чем говорю. Гены пальцем не выковыряешь(с) и равными условиями тоже. Хотя они нужны бедным и в тоже время предприимчивым и умным, но таких не больше нескольких процентов. Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 23:17, всього редагувалось 1 раз. reus Повідомлень: 3291 З нами з: 21.03.12 Подякував: 209 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:16 ЛАД написав: То, что Ким так быстро сольётся, не ожидал.

То, что Ким так быстро сольётся, не ожидал.



В чем заключается слив ? Боеголовку создали, испытали. Носитель разработали и тоже испытали. Сказали, что прекратили испытания, закрыли полигон после положительного результата. Надо смотреть что будет на переговорах с Трампом, если они состоятся. В чем заключается слив ? Боеголовку создали, испытали. Носитель разработали и тоже испытали. Сказали, что прекратили испытания, закрыли полигон после положительного результата. Надо смотреть что будет на переговорах с Трампом, если они состоятся. tumos Повідомлень: 820 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4885488648874888 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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