Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:59

reus написав: Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным. Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.

Не совсем так.Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт.Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал.Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой.В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится.