edvardd написав:несколько лет назад бастовали очень жёстко папуасы из южной африки (шахтёры), им было мало штуки баксов зарплаты...
Был в Кейптауне. Недолго. Коллеги провели ознакомительную экспересс-эксукурсию. Завезли в большой белый спальный район. Как Америка. Спрашиваю, сколько тут стоит дом? Отвечают, самые простые от $1 миллиона. Кто живет? Белые образованные и состоявшиеся люди. Белый мидл-мидл и аппер-мидл класс. Банкиры, врачи, инженеры, юристы, бизнесмены и пр. Т.е. чтоб так жить надо иметь з/п не меньше $10 тыщ в месяц. Чёрные всё это видят и тоже так хотят. Человеческая природа одинаковая везде. И неравенство есть везде. Но там где неравенство обусловлено несправедливостью, там начинается буза. Поэтому, главенствующим принципом государства и общества должен быть принцип справедливости. А что есть главным в справедливости? А для справедливости главнейшее - это равные возможности.
Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.
reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.
Не совсем так. Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт. Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал. Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой. В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится.
reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых. Вне зависимости от того, что капитал был заработан честно и уплачены все налоги. Такова природа люмпена. Люмпену пох. равные возможности он считает, что в его низком интеллекте, необразованности, бескультурье, бедности и т. д. виновны богатые, а не он сам. А справедливость для него, это возможность ни черта не делать и при этом хорошо жить. А буза начинается там, где богатые не кидают кость бедным.
Не совсем так. Люмпеном человек часто стает не по своей воле или желанию. Сельская задрипанная школа, простые малообразованные или малокультурные родители, многодетная или неблагополучная семья, тато мало зарабатывают и много пьют, ребенком никто не занимается. Он в этом не виноват. Но если он уже в сознательном возрасте захочет пахать и поднять свой социальный статус, ему надо дать такую возможность и социальный лифт. Как раз злобным беспредельщиком он станет, когда не будет видеть перспективы, как бы он над собой не работал. Должны быть такие примеры успеха и вознаграждения за работу над собой. В Америке периодически печатают списки успешных бизнесменов-миллиардеров, которые вышли из грязи и даже не закончили школу. А вот жизнь их удалась, благодаря неимоверной работе над собой. И благодаря обществу, которое обеспечивает равные возможности для всех. Неважно откуда ты вышел. Не вешай нос, не опускай руки, дерзай и все у тебя получится.
Вы рассуждаете как умный, успешный, предприимчивый человек, но вы оторваны от реальности. Я больше 10 лет проработал в сельхоз бизнесе много общался с низами, знаю, о чем говорю. Гены пальцем не выковыряешь(с) и равными условиями тоже. Хотя они нужны бедным и в тоже время предприимчивым и умным, но таких не больше нескольких процентов.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 27 кві, 2018 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:То, что Ким так быстро сольётся, не ожидал.
В чем заключается слив ? Боеголовку создали, испытали. Носитель разработали и тоже испытали. Сказали, что прекратили испытания, закрыли полигон после положительного результата. Надо смотреть что будет на переговорах с Трампом, если они состоятся.
ЛАД написав:2. В сравнении с Африкой уровень образования у нас выше. Но, к сожалению, падает. Не по бумагам, а по факту.
Вот по факту докладываю, какие школы я видел в Африке. Баобаб. Ветвистый. Тень. К баобабу прикреплена черная доска. В земле вырыты три ряда неглубоких траншей. Дети садятся на край и опускают в траншею ноги. Получается как скамейка. Уроки не по расписанию. Учитель получает мало и приходит когда у него есть настроение. Учат в основном буквы, цифры, считать и писать. Мальчики все переростки. С девочками лет 10-ти учатся мальчики лет 14-ти - 16-ти. Это проблема. Мальчики по африканским меркам уже взрослые мужчины. На перерывах они берут этих одноклассниц и чпокают их тут же в близлежащих кустах. Учитель выбирает себе девочку первым. Для этого же. Девочки быстро беременеют. На этом их поход за знаниями заканчивается. Хорошо, если хоть успела научиться читать и писать. Мальчикам проще. Но их знания от этого не лучше. В школу они ходят не за знаниями, а за девочками. А некоторые тут иногда сравнивают Украину с Африкой. Сравните это.
А каким в очереди был ты?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
ЛАД написав:То, что Ким так быстро сольётся, не ожидал.
В чем заключается слив ? Боеголовку создали, испытали. Носитель разработали и тоже испытали. Сказали, что прекратили испытания, закрыли полигон после положительного результата. Надо смотреть что будет на переговорах с Трампом, если они состоятся.
Уже писал - пока хотя бы в риторике. На дальнейшие действия посмотрим. Но представьте себя на месте корейцев. Такой слом стереотипов (если, конечно, у нас более-менее правдиво освещали ситуацию там).
reus
они нужны бедным и в тоже время предприимчивым и умным, но таких не больше нескольких процентов.
Таких не больше нескольких процентов и среди обеспеченных. Хотя им, конечно, несколько легче, но у них обычно и планка выше.
ЛАД написав:Уже писал - пока хотя бы в риторике. На дальнейшие действия посмотрим. Но представьте себя на месте корейцев. Такой слом стереотипов (если, конечно, у нас более-менее правдиво освещали ситуацию там).
Уточните - какая риторика говорит о "сливе" ? Если заявление о закрытии полигона, то сегодня закрыли, завтра открыли. Тактические действия в конкретной ситуации.