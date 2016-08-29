Додано: Суб 28 кві, 2018 16:33

budivelnik написав: ]А якщо додати що вперше за останні 55 років лідери двох Корей зустрілись? ]А якщо додати що вперше за останні 55 років лідери двох Корей зустрілись?

В топку кореи вернемся к нашим баранамСнижение социальных нормативов предусмотрено в меморандуме с МВФ, на таком решении также настаивают и другие международные партнеры Украины. Так, в прошлом году во время открытой дискуссии замдиректора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марина Петров заявила, что условия для субсидиантов в Украине слишком шикарные для такой бедной страны. В пример Петров привела Молдову, где субсидия предоставляется на отопление не всего дома, а, например, одной комнаты. Поэтому бедные семьи, которые оформили субсидии, на зиму закрывают весь дом и переезжают в одну отапливаемую комнату.Сюрприз для безработных и новые правилаВ Украине количество официально безработных колеблется в пределах 350 тыс. человек. При этом из 26 млн экономически активного населения работает всего 16 млн человек. После нововведений претендовать на субсидии смогут только те безработные, которые зарегистрировались в Службе занятости. Остальным автоматически засчитают доход в размере 5286 грн (три прожиточных минимума). И при таком доходе на одного члена семьи субсидия не положена.Параллельно с ужесточением самой программы в правительстве также планируют усилить контроль. На днях Министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. Причем проверять будут и спустя три года после того, как скидку отменят. В то же время Министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения. В результате всех нововведений правительства, согласно оценкам экспертов, два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го, когда нововведения вступают в силу.Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне