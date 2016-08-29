Додано: Суб 28 кві, 2018 17:56

Gumanoid написав: Параллельно с ужесточением самой программы в правительстве также планируют усилить контроль. На днях Министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. Причем проверять будут и спустя три года после того, как скидку отменят. В то же время Министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения. В результате всех нововведений правительства, согласно оценкам экспертов, два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го, когда нововведения вступают в силу.



Параллельно с ужесточением самой программы в правительстве также планируют усилить контроль. На днях Министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. Причем проверять будут и спустя три года после того, как скидку отменят. В то же время Министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения. В результате всех нововведений правительства, согласно оценкам экспертов, два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го, когда нововведения вступают в силу.

Так делается во всем мире. Контроль за расходыванием бюджетных денег должен быть жестким.Поговори с социальными работниками. Они расскажут тебе вопиющие случаи, когда некоторые официально "безработные" живут так круто, что и не снилось работным.При этом, работные не получают субсидию, а такие "безработные" получают и еще смеются над честными трудягами. Да можно и не спрашивать. У нас у самих глаза есть.Это к вопросу о справедливости, который мы тут вчера обсуждали.И еще почитай методику, как социальный работник может безошибочно вычислить тех, кто по справедливости в субсидиях не нуждается, а кто реально нуждается.Я думаю, все честные люди двумя руками за эти нововедения.Вата конечно же против.А ты в каком контексте эту инфу выложил?В решительную поддержку или с гневным осуждением?