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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4886488748884889

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 763
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
479
Всього голосів : 763
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:59

  budivelnik написав:А якщо додати що вперше за останні 55 років лідери двох Корей зустрілись?


И что ? Могу я позволить себе сказать, что Южная Корея "слилась" ? :) Северокореец может слиться в том случае, если будут гарантии личной безопасности. Заявления от запада, типа "мамой клянусь" или "зуб даю" - цел будешь, не проходят. Пока ядерное оружие весомый аргумент его личной безопасности. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:41

Если уж к теме субсидий, то самый интересный ход - субсидии не будут назначаться семьям, где есть авто младше 5 лет.
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-on ... ta-adresno
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 17:56

  Gumanoid написав:Параллельно с ужесточением самой программы в правительстве также планируют усилить контроль. На днях Министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. Причем проверять будут и спустя три года после того, как скидку отменят. В то же время Министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения. В результате всех нововведений правительства, согласно оценкам экспертов, два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го, когда нововведения вступают в силу.



Так делается во всем мире. Контроль за расходыванием бюджетных денег должен быть жестким.
Поговори с социальными работниками. Они расскажут тебе вопиющие случаи, когда некоторые официально "безработные" живут так круто, что и не снилось работным.
При этом, работные не получают субсидию, а такие "безработные" получают и еще смеются над честными трудягами. Да можно и не спрашивать. У нас у самих глаза есть.
Это к вопросу о справедливости, который мы тут вчера обсуждали.
И еще почитай методику, как социальный работник может безошибочно вычислить тех, кто по справедливости в субсидиях не нуждается, а кто реально нуждается.
Я думаю, все честные люди двумя руками за эти нововедения.
Вата конечно же против.
А ты в каком контексте эту инфу выложил?
В решительную поддержку или с гневным осуждением?

:roll: :roll: :roll:
Libo
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