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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 кві, 2018 21:55
Вкладчик1234 написав: Gumanoid написав:
Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне
Так требует МВФ, а то пнх нападьот
Верните злочинну владу
У человека был долг 500 грн за воду,теперь еще судебный сбор в 700 грн припаяли плюс исполнителю и за границу в безвиз не выпустили
Ладно в рашке не выпускают но там хоть социальная помощь побольше и матерям вместо 860 грн 4500 грн дают,а еще осенью газок по 11 штук сделаю красота
А тем временем окупанты подсветили мост...
Був один батон,тепер купа рюкзакив
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:11
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:17
500 написав:
Ходить по хатам тот еще вариант, но есть мнение, что там могут найти далеко не одну по документам мать-одиночку, а по факту семью с внедорожником и парой интернет-магазов и прочей надомной работой.
Цей проект це явна схема для тіньової наживи. Приходить так званий інспектор, бачить порушення , отримує винагороду і порядок, і всі залишаються задоволені.
Так вже працює схема на митниці. Всього за 200 гривасиків митник побачить, що ви пробули 24год в Польщі
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:00
Вкладчик1234 написав: Gumanoid написав:
Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне
Так требует МВФ, а то пнх нападьот
так напал же уже и не раз
уже приелось, надо про ядерный удар говорить - не меньше
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Додано: Суб 28 кві, 2018 23:11
Gumanoid написав:
У человека был долг 500 грн за воду,теперь еще судебный сбор в 700 грн припаяли плюс исполнителю и за границу в безвиз не выпустили
Ладно в рашке не выпускают но там хоть социальная помощь побольше и матерям вместо 860 грн 4500 грн дают,а еще осенью газок по 11 штук сделаю красота
А тем временем окупанты подсветили мост...
Верните Яценюка
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