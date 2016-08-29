500 написав:Ходить по хатам тот еще вариант, но есть мнение, что там могут найти далеко не одну по документам мать-одиночку, а по факту семью с внедорожником и парой интернет-магазов и прочей надомной работой.
Цей проект це явна схема для тіньової наживи. Приходить так званий інспектор, бачить порушення , отримує винагороду і порядок, і всі залишаються задоволені.
Так вже працює схема на митниці. Всього за 200 гривасиків митник побачить, що ви пробули 24год в Польщі
Gumanoid написав: А тем временем окупанты подсветили мост...
Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек есть часть Материка, часть Суши. И если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, И также если смоет край Мыса и разрушит Замок твой и Друга твоего; Смерть каждого Человека умаляет и меня, Ибо я един со всем Человечеством, А потому не спрашивай никогда, по ком горит свет на крымском мосту; Он горит по Тебе.
Тут недавно вата распиналась, что русские купаются в жиру, стекломой и бояру пьют из удовольствия и из вкусности, учителя и врачи получают от двух тыщ баксов в месяц, а хорошие - до сорока тыщ. Смотрим, что об этом сегодня говорит статистика самой пида-рашки.
Росстат: Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.
27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.
Libo написав:Тут недавно вата распиналась, что русские купаются в жиру, стекломой и бояру пьют из удовольствия и из вкусности, учителя и врачи получают от двух тыщ баксов в месяц, а хорошие - до сорока тыщ. Смотрим, что об этом сегодня говорит статистика самой пида-рашки.
Росстат: Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день
Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.
В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.
27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.