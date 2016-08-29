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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4887488848894890

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 764
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
13%
103
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 764
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 21:55

  Вкладчик1234 написав:
  Gumanoid написав:Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне

Так требует МВФ, а то пнх нападьот

Верните злочинну владу :lol:

У человека был долг 500 грн за воду,теперь еще судебный сбор в 700 грн припаяли плюс исполнителю и за границу в безвиз не выпустили :)

Ладно в рашке не выпускают но там хоть социальная помощь побольше и матерям вместо 860 грн 4500 грн дают,а еще осенью газок по 11 штук сделаю красота

А тем временем окупанты подсветили мост...
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:11

  Gumanoid написав:Верните злочинну владу :lol:



Сам п. к ним в Ростов.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 22:17

  500 написав:Ходить по хатам тот еще вариант, но есть мнение, что там могут найти далеко не одну по документам мать-одиночку, а по факту семью с внедорожником и парой интернет-магазов и прочей надомной работой.


Цей проект це явна схема для тіньової наживи. Приходить так званий інспектор, бачить порушення , отримує винагороду і порядок, і всі залишаються задоволені.

Так вже працює схема на митниці. Всього за 200 гривасиків митник побачить, що ви пробули 24год в Польщі
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:00

  Вкладчик1234 написав:
  Gumanoid написав:Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне

Так требует МВФ, а то пнх нападьот

так напал же уже и не раз
уже приелось, надо про ядерный удар говорить - не меньше
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:11

  Gumanoid написав:

У человека был долг 500 грн за воду,теперь еще судебный сбор в 700 грн припаяли плюс исполнителю и за границу в безвиз не выпустили :)

Ладно в рашке не выпускают но там хоть социальная помощь побольше и матерям вместо 860 грн 4500 грн дают,а еще осенью газок по 11 штук сделаю красота

А тем временем окупанты подсветили мост...

Верните Яценюка :idea:
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 23:23

  Gumanoid написав:
А тем временем окупанты подсветили мост...


Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе.
Каждый человек есть часть Материка, часть Суши.
И если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа,
И также если смоет край Мыса и разрушит Замок твой и Друга твоего;
Смерть каждого Человека умаляет и меня,
Ибо я един со всем Человечеством,
А потому не спрашивай никогда, по ком горит свет на крымском мосту;
Он горит по Тебе.

:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 10:04

Тут недавно вата распиналась, что русские купаются в жиру, стекломой и бояру пьют из удовольствия и из вкусности, учителя и врачи получают от двух тыщ баксов в месяц, а хорошие - до сорока тыщ.
Смотрим, что об этом сегодня говорит статистика самой пида-рашки.

Росстат: Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день

Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.

В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/29/1700176.html


Скотобаза алкоголиков, нищебродов, деградантов, интеллектуального и морального вылюдья.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

Думаю, наша СТАТИСТИКА - НЕ лучше! :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 11:24

  Libo написав:Тут недавно вата распиналась, что русские купаются в жиру, стекломой и бояру пьют из удовольствия и из вкусности, учителя и врачи получают от двух тыщ баксов в месяц, а хорошие - до сорока тыщ.
Смотрим, что об этом сегодня говорит статистика самой пида-рашки.

Росстат: Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день

Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.

В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.

27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/29/1700176.html


Скотобаза алкоголиков, нищебродов, деградантов, интеллектуального и морального вылюдья.

:lol: :lol: :lol:


оно то так, но у нас ситуация не лучше :idea:
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