Росстат: Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день

36%

только на питание

только товары первой необходимости — продовольствие и одежду,

Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которомуреспондентов сообщили, что денег им «хватаетили не хватает даже на него».заявили, что могут позволить себеа на бытовую технику, например, средств уже нет.27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.