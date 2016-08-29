так мы не претендуем на ведущую геополитическую роль в мире, а нищета засРашенская все никак не угомонится
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:48
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:50
Друзья, вы как-то неадекватно воспринимаете реальность.
И это меня сильно печалит.
Да, у нас ситуация может быть не намного лучше.
Но!
Украина же, в отличии от пида-рашки, не объявляет себя полюсом мира и образцом для подражания для всего человечества. Мы же не говорим, что экономически и в военном плане превратим Америку в радиактивный пепел. Мы же не говорим, что мы самая богатая, счастливая и великая энергетическая держава...
Мы же не отправляем за рубеж толпы своего мира нести свои стандарты (вот эти меньше $10 в день!!!), культуру и мораль.
Мы считаем, что мы не вправе этого делать.
А русский животный мир совершенно уверен, что имеет и просто облагодетельствует других вот этой своей нищетой, дикостью, варварварством и отсталостью другие народы.
Вот ведь в чем главный поинт.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:03
Посчитаем для Украины (для сравнения)
Возьмем полноценную семью 4 чел. (2+2)
10*4=40 дол в день
40*365/12=1216,7 дол в среднем в месяц
или 1216,7*26,19 (курс НБУ на 02.05.18)=31865 грн в месяц
Необходимый заработок
31865/2=15932 грн в месяц на работающего
Средняя ЗП по Украине 7828 грн, Киев – 12124 грн.
Возникает вопрос, а сколько процентов в Украине живет меньше чем на 10 дол.
так это ещё без учета квартплаты
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:04
ЗІ
Ну а во-вторых, эта русская нищая срань, почти половина семей которой живет меньше, чем на 250 грн. в день по нашему, убеждена, что это мы нищенствуем, а они по сравнению с нами купаются в сметане!
И среди наших тут тоже находятся такие, которые верят этой русской брехне.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:42
Дядьку, про що Ви пишите? У них там зряплати і пенсії щонайменше в 2 рази вище від наших. А ціни на товари однакові, якщо не дешевші від наших.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:57
Вище була статистика про 250 грн/ день.
Зауважу, що порівнювати треба не тільки доходи, а й витрати.
Витрати в Рашки більше.
Більшість не вміє рахувати. Є непоганий сайт , але там дані по великих містах, і Усть-Зажопінська там немає.
Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.
Пам'ятаєте, чим це закінчилось?
Будьмо розумні.
Додано: Нед 29 кві, 2018 13:08
Re: Валютный рынок в контексте
Ще додам для читачів. Скоро і в нас вибори і тут відчувається присутність цієї братви:
Додано: Нед 29 кві, 2018 13:23
Сосунок азировщины, с влажными ладошками.Каюсь,что ему руку подал в 2014 под Славянском на "долине".
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