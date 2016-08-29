Додано: Нед 29 кві, 2018 11:50

Lion+ написав:

оно то так, но у нас ситуация не лучше оно то так, но у нас ситуация не лучше

Друзья, вы как-то неадекватно воспринимаете реальность.И это меня сильно печалит.Да, у нас ситуация может быть не намного лучше.Но!Украина же, в отличии от пида-рашки, не объявляет себя полюсом мира и образцом для подражания для всего человечества. Мы же не говорим, что экономически и в военном плане превратим Америку в радиактивный пепел. Мы же не говорим, что мы самая богатая, счастливая и великая энергетическая держава...Мы же не отправляем за рубеж толпы своего мира нести свои стандарты (вот эти меньше $10 в день!!!), культуру и мораль.Мы считаем, что мы не вправе этого делать.А русский животный мир совершенно уверен, что имеет и просто облагодетельствует других вот этой своей нищетой, дикостью, варварварством и отсталостью другие народы.Вот ведь в чем главный поинт.