Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет.
Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.
О газе и субсидиях.
Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот).
Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.
Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль.
Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.
Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного Libo "жира", в ближайшем будущем не вижу.
О России.
Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много.
Об уровне жизни в РФ.
Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки.
Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня.
Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит.
athena1
Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.
Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.
Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.