tumos Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет. Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.
О газе и субсидиях. Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот). Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.
Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль. Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.
Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного Libo "жира", в ближайшем будущем не вижу.
О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много. Об уровне жизни в РФ. Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки. Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня. Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит. athena1
Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.
Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.
Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 кві, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно. Мы мирные. Мы не пошли на их землю их убивать. А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами. В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
athena1 написав:Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр. Пам'ятаєте, чим це закінчилось? Будьмо розумні.
Только вот беда - во время якобы проедания их ЗВР парадоксально у них все растут и растут, в последний обвал их ЦБ не продавал доллары а наоборот скупал чтоб не пустить рубль обратно ниже 60. Та кшо давайте посмотрим правде в глаза - у нас не "не намного лучше" как пытаются тут играть словами местные демагоги и штатные порохоботы на зарплате а на самом деле "намного хуже".
Нажаль на природі нет слабий! Тай часу немаю шукати інфу. Відпочиваю. Але грубо рівень життя схожий професій такий самий, якщо в нас не кращий. Якщо ще врахувати тіньові доходи. Тому що затрати в нас нижче, як і доходи. Скидав тут колись посилання на сайт "Мумбаї" по пам'яті. По ЗВР тенденція усе ж таки схожа. Ну менш нахабно працює Нацбанк трошки
ЛАД написав:О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно. Мы мирные. Мы не пошли на их землю их убивать. А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами. В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
ЛАД написав:tumos Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет. Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.
Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ? Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу.
athena1 См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/. Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США 01.06.2015 - 356 770 После этого падение прекратилось и начался постепенный рост. На 01.04.2018 - 457 995 млн долл.
Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.
Совершенно верно.Примитивизм оппонентов зашкаливает, понимание происходящего крайне однобокое, у большинства вообще методичка.Правда кому тут и что они пытаются доказать совершенно непонятно, тут и так все всё знают.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:tumos Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет. Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.
О газе и субсидиях. Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот). Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.
Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль. Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.
Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного Libo "жира", в ближайшем будущем не вижу.
О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много. Об уровне жизни в РФ. Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки. Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня. Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит. athena1
Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.
Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.
Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.
1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі. 2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п. Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції. Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника. Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах. Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки.
ЛАД написав:tumos Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет. Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.
Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ? Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу.
Не нахожу. США и лично Трамп при всех обменах личными и не личными "любезностями" говорили о том, что они требуют выполнения определённых условий, после чего согласны снять санкции и нормализовать отношения. И не отказываются от этого и сейчас. Сев. Корея (по крайней мере, на словах) сейчас пошла на уступки. Разницу не видите? А вообще, не пойму, что Вы хотите доказать? Что КНДР - сверхдержава со сверхмощным вооружением, с кот. никто справиться не может и она может себя вести на международной арене как США или хотя бы Россия?