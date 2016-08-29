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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4890489148924893> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 764 1. Нет сбережений в валюте 10% 80 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 56 4. от 50% до 75% 13% 103 5. более 75% 63% 480 Всього голосів : 764 Додано: Нед 29 кві, 2018 16:54 tumos

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет.

Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.





О газе и субсидиях.

Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот).

Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.



Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль.

Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.



Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного Libo "жира", в ближайшем будущем не вижу.





О России.

Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много.

Об уровне жизни в РФ.

Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки.

Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня.

Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит.

athena1

Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.

Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.



Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил. Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет.Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот).Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль.Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного"жира", в ближайшем будущем не вижу.Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много.Об уровне жизни в РФ.Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки.Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня.Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит.Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 кві, 2018 17:36, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 9327 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2957 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 2 3 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:10 ЛАД написав: О России.

Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...



Отличается. Сильно.

Мы мирные.

Мы не пошли на их землю их убивать.

А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.

В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом. Отличается. Сильно.Мы мирные.Мы не пошли на их землю их убивать.А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом. Libo 2

Повідомлень: 6310 З нами з: 14.11.11 Подякував: 272 раз. Подякували: 3038 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:34 jabba написав: athena1 написав: Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.

Пам'ятаєте, чим це закінчилось?

Будьмо розумні. Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.Пам'ятаєте, чим це закінчилось?Будьмо розумні.



Только вот беда - во время якобы проедания их ЗВР парадоксально у них все растут и растут, в последний обвал их ЦБ не продавал доллары а наоборот скупал чтоб не пустить рубль обратно ниже 60.

Та кшо давайте посмотрим правде в глаза - у нас не "не намного лучше" как пытаются тут играть словами местные демагоги и штатные порохоботы на зарплате а на самом деле "намного хуже". Только вот беда - во время якобы проедания их ЗВР парадоксально у них все растут и растут, в последний обвал их ЦБ не продавал доллары а наоборот скупал чтоб не пустить рубль обратно ниже 60.Та кшо давайте посмотрим правде в глаза - у нас не "не намного лучше" как пытаются тут играть словами местные демагоги и штатные порохоботы на зарплате а на самом деле "намного хуже".

Нажаль на природі нет слабий! Тай часу немаю шукати інфу. Відпочиваю.

Але грубо рівень життя схожий професій такий самий, якщо в нас не кращий.

Якщо ще врахувати тіньові доходи.

Тому що затрати в нас нижче, як і доходи.

Скидав тут колись посилання на сайт "Мумбаї" по пам'яті.

По ЗВР тенденція усе ж таки схожа. Ну менш нахабно працює Нацбанк трошки Нажаль на природі нет слабий! Тай часу немаю шукати інфу. Відпочиваю.Але грубо рівень життя схожий професій такий самий, якщо в нас не кращий.Якщо ще врахувати тіньові доходи.Тому що затрати в нас нижче, як і доходи.Скидав тут колись посилання на сайт "Мумбаї" по пам'яті.По ЗВР тенденція усе ж таки схожа. Ну менш нахабно працює Нацбанк трошки athena1 Повідомлень: 2015 З нами з: 18.12.08 Подякував: 54 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:42 Libo написав: ЛАД написав: О России.

Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...



Отличается. Сильно.

Мы мирные.

Мы не пошли на их землю их убивать.

А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.

В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом. Отличается. Сильно.Мы мирные.Мы не пошли на их землю их убивать.А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.

Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? ЛАД 2 Повідомлень: 9327 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2957 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:42 ЛАД написав: tumos

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет.

Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет.Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.

Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ?

Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу. Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ?Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу. tumos Повідомлень: 825 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:49 athena1

См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ .

Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США

01.06.2015 - 356 770

После этого падение прекратилось и начался постепенный рост.

На 01.04.2018 - 457 995 млн долл. См.Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США01.06.2015 - 356 770После этого падение прекратилось и начался постепенный рост.На 01.04.2018 - 457 995 млн долл. ЛАД 2 Повідомлень: 9327 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2957 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:52 ЛАД



Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.



Совершенно верно.Примитивизм оппонентов зашкаливает, понимание происходящего крайне однобокое, у большинства вообще методичка.Правда кому тут и что они пытаются доказать совершенно непонятно, тут и так все всё знают. Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. Vitl

Повідомлень: 14000 З нами з: 04.05.10 Подякував: 589 раз. Подякували: 1283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 17:54 ЛАД написав: tumos

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет.

Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.





О газе и субсидиях.

Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот).

Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.



Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль.

Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.



Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного Libo "жира", в ближайшем будущем не вижу.





О России.

Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много.

Об уровне жизни в РФ.

Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки.

Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня.

Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит.

athena1

Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.

Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.



Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил. Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" пока нет.Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.Согласен, что ситуация, когда цены на газ для населения ниже, чем для промышленности, ненормальная. Такого быть не должно (скорее, должно быть наоборот).Кроме того, высокие цены стимулируют экономию и заставляют людей думать об утеплении домов, замене отопительного оборудования на более экономичное и т.д.Но с другой стороны, учитывая что, как говорит Рева, "украинцы много едят" и тратят на питание, если правильно помню, больше 50% доходов, уже нынешние цены на газ приводят к значительным затратам на отопление и гор. воду и ложатся заметным бременем на обычных людей. А подорожание газа ещё на 60% это бремя заметно увеличит. Кроме того, после повышения цены на газ неминуемо повысятся цены и на эл.-энергию. Жить без отопления мы не можем - Украина не Африка и даже не Молдова (тут вроде рассказывали, что в Молдове семьи с субсидиями переселяются в одну комнату. чтобы не греть остальные). В результате либо подавляющая часть населения будет на грани (или за гранью) бедности, либо продолжится резкий рост зарплат и начнём раскручивать инфляционную спираль.Высокая инфляция сама по себе плоха +, в конечном итоге, приведёт к очередной сильной девальвации.Посадить полстраны на субсидии тоже вроде нехорошо. Честно говоря, выхода из этой дилеммы не вижу. Но сегодня сильно зажимать субсидии не стал бы. Во всяком случае, обещанного"жира", в ближайшем будущем не вижу.Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Распропагандировать можно любой народ. Как показала практика, в животных можно было превратить даже культурный народ Шиллера и Гете. Боюсь, если бы у нас оставили ядерные боеголовки, у нас тоже можно было бы услышать много.Об уровне жизни в РФ.Можно, конечно, пытаться доказать, что мы живём лучше, но не знаю, на кого эти доказательства рассчитаны. Слишком многие имеют там родичей, многие ездят на заработки, знают реальную ситуацию и не поверят в сказки.Да, какой-нибудь Усть-Зажопинск живёт далеко не так, как Москва или Питер. Ну так и у нас даже Харьков далёк от Киева, а тем более Ахтырка, Бердичев или какая-нибудь забитая деревня.Безусловно, уровень жизни в РФ ниже, чем в Европе, но с нами их сравнивать тоже не стоит.Не стоит преувеличивать. У них и сегодня сильно положительный торговый баланс и ЗВР не падают. Если бы они ещё ограничили военные затраты, то вообще всё было бы достаточно благополучно.Думаю, что совершенно напрасно написал этот пост. Те, кто хочет, знают всё и без меня. А тех, кто доказывает, что у нас всё хорошо, а РФ в ж... мне убедить не удастся, т.к. они всё знают тоже, скорее всего, а пишут совершенно из других соображений. Только время потратил.

1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі.

2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п.

Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції.

Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника.

Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.

Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки. 1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі.2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п.Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції.Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника.Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки. athena1 Повідомлень: 2015 З нами з: 18.12.08 Подякував: 54 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 18:07 edvardd

Повідомлень: 5135 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 кві, 2018 18:08 tumos написав: ЛАД написав: tumos

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет.

Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.

Согласен, что реальных изменений, кот. можно, образно говоря, "потрогать руками" нет.Но изменения в риторике и поведении резкие и, можно сказать революционные. О Южной Корее так сказать нельзя.

Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ?

Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу. Не находите, что в поведении США возникли изменения, можно сказать революционные ?Первое лицо государства, после обмена личными "любезностями" с Ыном, отправкой флота к берегам КНДР, имеет желание на встречу.

Не нахожу.

США и лично Трамп при всех обменах личными и не личными "любезностями" говорили о том, что они требуют выполнения определённых условий, после чего согласны снять санкции и нормализовать отношения. И не отказываются от этого и сейчас.

Сев. Корея (по крайней мере, на словах) сейчас пошла на уступки.

Разницу не видите?

А вообще, не пойму, что Вы хотите доказать? Что КНДР - сверхдержава со сверхмощным вооружением, с кот. никто справиться не может и она может себя вести на международной арене как США или хотя бы Россия? Не нахожу.США и лично Трамп при всех обменах личными и не личными "любезностями" говорили о том, что они требуют выполнения определённых условий, после чего согласны снять санкции и нормализовать отношения. И не отказываются от этого и сейчас.Сев. Корея (по крайней мере, на словах) сейчас пошла на уступки.Разницу не видите?А вообще, не пойму, что Вы хотите доказать? Что КНДР - сверхдержава со сверхмощным вооружением, с кот. никто справиться не может и она может себя вести на международной арене как США или хотя бы Россия? ЛАД 2 Повідомлень: 9327 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2957 раз. Подякували: 2698 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4890489148924893> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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