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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 кві, 2018 18:09
athena1 написав:
Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.
Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.
С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:27
athena1 написав:
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1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі.
2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п.
Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції.
Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника.
Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.
Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки.
1. Их ответственность есть. Так же, как у нас за Януковича.
Но из их ответственности не следует, что они заслуживают тех эпитетов.
2. У меня данные другие. По схожим профессиям зарплаты в РФ заметно выше.
Где Вы увидели, что "Ми стаємо менш залежними від ... цін на метал і т.п."? Или Вы считаете уменьшением зависимости от цен на металл увеличение зависимости
от цен на зерно? Так сказать, диверсификация?
От РФ зависимость действительно уменьшилась, но пока не вижу, чтобы это принесло нам дивиденды. Для многих отраслей промышленности стало хуже.
Боюсь, что когда они уйдут из ЛДНР, проблемы у нас только вырастут. Не очень себе представляю возврат людей в Украину (не в физическом, а морально-политическом плане). В любом случае, это будет достаточно сложный процесс и хватит ли ума провести его аккуратно, не уверен.
+ не очень себе представляю, где мы возьмём средства на восстановление Донбасса. А средства, как я понимаю, потребуются весьма немалые. Надеюсь, на репарации от России Вы не рассчитываете? Дадут ли достаточно средств наши "западные друзья", не уверен.
Точно так же не уверен, что основная проблема, кот. останавливает инвесторов, это ситуация на востоке. Думаю, что скорее их останавливают др. вопросы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 29 кві, 2018 18:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:52
ЛАД написав:
Не нахожу.
США и лично Трамп при всех обменах личными и не личными "любезностями" говорили о том, что они требуют выполнения определённых условий, после чего согласны снять санкции и нормализовать отношения. И не отказываются от этого и сейчас.
Сев. Корея (по крайней мере, на словах) сейчас пошла на уступки.
Разницу не видите?
Не удивлиюсь, что и С. Корея выдвигает свои условия. Кстати, торг идет еще со времен начала двухтысячных. О шестисторонних переговорах слышали ? Если идет речь об уступках на словах, то комментарии излишни.
ЛАД написав:
А вообще, не пойму, что Вы хотите доказать? Что КНДР - сверхдержава со сверхмощным вооружением, с кот. никто справиться не может и она может себя вести на международной арене как США или хотя бы Россия?
Ну это Вы сказали.
У меня встречный вопрос - почему семейство Кима Ир Сена руководит С. Кореей до сих пор и их не постигла участь Хусейна, Кадаффи ?
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Додано: Нед 29 кві, 2018 18:53
tumos В С.Корее нет нефти...
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jabba
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:03
jabba написав:tumos
В С.Корее нет нефти...
Согласен. Болевая точка. Но пока нефть поставляется. Ситуация с ядерным потенциалом неоднозначная. С одной стороны, вполне вероятно, ни Китаю, ни РФ не нужен сосед c такими возможностями. Но с другой стороны - если С. Корея головная боль у США, то почему бы и не поставить нефть ? В условиях торговой войны США с Китаем, санкций США против РФ. Так сказать ассиметричный ответ. Опять же предмет торга между РФ,Китаем и США. ИМХО.
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tumos
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