Додано: Нед 29 кві, 2018 18:27

athena1 написав: ................

1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі.

2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п.

Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції.

Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника.

Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.

Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки. ................1- Путіна і Думу обирав російський народ. Це і їх відповідальність. В мене - половина рідні громадяни РФ. Я більш-менш в курсі.2 - порівнювати треба порівнюване. Агресора і жертву порівнювати в принципі складно, але якщо взяти схожі професії у схожих містах , то різниця не велика навіть зараз. Плюс тенденції в нас - кращі. Ми стаємо менш залежними від рф, цін на метал і т.п.Як тільки вони звалять з ЛДНР ситуація для нас суттєво покращиться. Підуть інвестиції.Вони це чудово розуміють і не йдуть. Включають дурника.Не кажу, що в нас все добре. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.Тоді - можливий відкат у всьому і чергові втрачені роки.

увеличение зависимости

1. Их ответственность есть. Так же, как у нас за Януковича.Но из их ответственности не следует, что они заслуживают тех эпитетов.2. У меня данные другие. По схожим профессиям зарплаты в РФ заметно выше.Где Вы увидели, что "Ми стаємо менш залежними від ... цін на метал і т.п."? Или Вы считаете уменьшением зависимости от цен на металлот цен на зерно? Так сказать, диверсификация?От РФ зависимость действительно уменьшилась, но пока не вижу, чтобы это принесло нам дивиденды. Для многих отраслей промышленности стало хуже.Боюсь, что когда они уйдут из ЛДНР, проблемы у нас только вырастут. Не очень себе представляю возврат людей в Украину (не в физическом, а морально-политическом плане). В любом случае, это будет достаточно сложный процесс и хватит ли ума провести его аккуратно, не уверен.+ не очень себе представляю, где мы возьмём средства на восстановление Донбасса. А средства, как я понимаю, потребуются весьма немалые. Надеюсь, на репарации от России Вы не рассчитываете? Дадут ли достаточно средств наши "западные друзья", не уверен.Точно так же не уверен, что основная проблема, кот. останавливает инвесторов, это ситуация на востоке. Думаю, что скорее их останавливают др. вопросы.