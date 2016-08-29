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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4891489248934894

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 765
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
104
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:21

  edvardd написав:
  freeze написав:
  athena1 написав:Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.


Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.

С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает.

не моё:
Що Юля дала Україні:
- Врятувала у 1999му від дефолту на посаді віцепрем'єра, заборонивши бартер(+5млрд. долл)
- Криворіжсталь (+5млрд. долл)
- Черноморський шельф(+330млрд. долл)
- 10 млрд. куб. газу Фірташа.(+5млрд. долл)
- Одеський припортовий(2,5млрд. долл)
- Газовий договір 2009го(+2,5млрд. долл)

вы такой тупой или на зарплате?
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jabba
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:28

  athena1 написав:
  jabba написав:
  athena1 написав:Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр.
Пам'ятаєте, чим це закінчилось?
Будьмо розумні.


Только вот беда - во время якобы проедания их ЗВР парадоксально у них все растут и растут, в последний обвал их ЦБ не продавал доллары а наоборот скупал чтоб не пустить рубль обратно ниже 60.
Та кшо давайте посмотрим правде в глаза - у нас не "не намного лучше" как пытаются тут играть словами местные демагоги и штатные порохоботы на зарплате а на самом деле "намного хуже".

Нажаль на природі нет слабий! Тай часу немаю шукати інфу. Відпочиваю.
Але грубо рівень життя схожий професій такий самий, якщо в нас не кращий.
Якщо ще врахувати тіньові доходи.
Тому що затрати в нас нижче, як і доходи.
Скидав тут колись посилання на сайт "Мумбаї" по пам'яті.
По ЗВР тенденція усе ж таки схожа. Ну менш нахабно працює Нацбанк трошки

упоротый....
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

черниговская область ломится от рублей, львовская от злотых... доллар вниз?
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:49

  ЛАД написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:О России.
Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно.
Мы мирные.
Мы не пошли на их землю их убивать.
А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.
В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)
Можна сказати і так
Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати
На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати
От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.

Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:52

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  Libo написав:Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)
Можна сказати і так
Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати
На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати
От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.

Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....

будя привет, переходи в ветку по недвиге, есть пара вопросов.
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