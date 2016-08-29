athena1 написав:Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.
Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.
С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает.
не моё: Що Юля дала Україні: - Врятувала у 1999му від дефолту на посаді віцепрем'єра, заборонивши бартер(+5млрд. долл) - Криворіжсталь (+5млрд. долл) - Черноморський шельф(+330млрд. долл) - 10 млрд. куб. газу Фірташа.(+5млрд. долл) - Одеський припортовий(2,5млрд. долл) - Газовий договір 2009го(+2,5млрд. долл)
вы такой тупой или на зарплате?
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athena1 написав:Зауважу, що вони зараз в ситуації, подібній на наш 11-12 роки, коли заради показової стабільності проїдали ЗВр. Пам'ятаєте, чим це закінчилось? Будьмо розумні.
Только вот беда - во время якобы проедания их ЗВР парадоксально у них все растут и растут, в последний обвал их ЦБ не продавал доллары а наоборот скупал чтоб не пустить рубль обратно ниже 60. Та кшо давайте посмотрим правде в глаза - у нас не "не намного лучше" как пытаются тут играть словами местные демагоги и штатные порохоботы на зарплате а на самом деле "намного хуже".
Нажаль на природі нет слабий! Тай часу немаю шукати інфу. Відпочиваю. Але грубо рівень життя схожий професій такий самий, якщо в нас не кращий. Якщо ще врахувати тіньові доходи. Тому що затрати в нас нижче, як і доходи. Скидав тут колись посилання на сайт "Мумбаї" по пам'яті. По ЗВР тенденція усе ж таки схожа. Ну менш нахабно працює Нацбанк трошки
упоротый....
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ЛАД написав:О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно. Мы мирные. Мы не пошли на их землю их убивать. А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами. В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
Можна сказати і так Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.
Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
Libo написав:Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
Можна сказати і так Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.
Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
будя привет, переходи в ветку по недвиге, есть пара вопросов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos