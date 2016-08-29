Додано: Нед 29 кві, 2018 22:24

freeze написав: athena1 написав: Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах. Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.



Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.



С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает. Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает.

По моему, Юля как политик это прошлогодний, т.е. уже несвежий труп. Умные люди давно поняли, что Юля участник великого предательства экономических интересов Украины.Что касается курса, который Юля типа сбивала, то умным людям предлагаю еще раз вспомнить из-за чего именно так произошло. Экономическая политика Юли была направлена на отмену импортных пошлин, который батько Кучма задрал вверх с целью стимулирования внутреннего производства.Такая прошлая политика Кучмы проверенная не одним правителем мира методика гарантированно приводит к росту производства, к сокращению внешнего долга, к стабильному равномерному росту расходной части государственного бюджета и росту валютных резервов в случае фиксации валютного курса на одном уровне. Это идеальный путь развития экономики Украины, который однажды мы уже проходили и его эффективность доказана финансовым результатом в 2001-2005 годах. Кто не помнит, то курс доллара держали тогда завышенным в районе 5,40 долгое время. Его рыночный курс, по оценкам трезвых банкиров, тогда был в районе 3,5 грн за доллар.Кстати, точно также поступает сегодня и явный враг - Путин и его ко. Только вместо роста импортных пошлин он выгодно использует санкции, наложенные на Россию, препятствующие законному импорту, что и необходимо внутреннему российскому производству для развития. Внутренний рынок России то уже достаточно разбогател за последние 28 лет. Удовлетворение его запросов можно включать уже в самые приоритетные направления развития любой коммерческой компании и не только российской.Но как я упомянул выше, Юля Владимировна резко сменила направление экономической политики Украины и фактически открыла рынок Украины для иностранных поставщиков, поставив в неприятное положение практически все украинские предприятия.Да, у нас угробленная и несовременная промышленность, поэтому ей и нужны были стимулы для развития и повышения конкурентоспособности. А Юля их прикрыла и предприятия стали загибаться один за другим, меняя собственников в виде государства. Плюсом такого решения является резкое повышение поступлений в бюджет за счет импортных платежей, так как импорт возрос по меньшей мере в два раза. Но рост импорта естественно ведет к повышению спроса на доллар. Но мы ведь помним, что он у нас еще был не совсем рыночным, а даже завышенным благодаря батьке Кучме. Юля наверное решила добить украинцев "эффективностью своих управленческих решений"и сделала все, чтобы курс стал более рыночным - т.е. чтобы с 5,40 он снизился до 3,50, ну хотя бы до 4,00. Это бы обеспечило Юле голоса на должность президента и звание лучшего политика.Но так как импорт к тому моменту уже серьезно вырос даже при курсе 5,40, то приведение курса доллара к реальному показало на межбанке средний курс только в районе 4,80. Курс 4,00 уже был не достижим. Но Юля воспользовалась и этим в своих политических выступлениях и своей собственной политической рекламе и назвала курс ниже 5,00 огромной победой украинской экономики под ее руководством.Но уже к тому моменту даже самые тупые министры знали, что сальдо внешней торговли Украины с глубоко положительного сначала приблизилось к нулю, а после последующего заключения государственным Нефтегазом кабального газового соглашения стало резко отрицательным с тенденцией по дальнейшему ухудшению. Но благодаря наличию наскирдованных Кучмой реальных валютных резервов, а также привлечению Юлей спекуляционных инвестиций и кредитов в Украину стабильность на валютном рынке держалась еще пару лет - до 2008 года. Платежный баланс еще позволял это делать.Что было дальше, думаю, напоминать не надо.