RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4891489248934894

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 765
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
104
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:17

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.
К власти придет или админресурс или революционные силы. Ни к тем , ни к другим Юля не никаким боком ...Пусть остаётся секс-символом ( и политическим секс-символом - тоже ) :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 11.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:23

jabba
Чемодан. Вокзал. Ростов.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 31.08.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

черниговская область ломится от рублей, львовская от злотых... доллар вниз?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18497
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 20:49

  ЛАД написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:О России.
Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно.
Мы мирные.
Мы не пошли на их землю их убивать.
А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.
В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)
Можна сказати і так
Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати
На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати
От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.

Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19297
З нами з: 15.01.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:05

  ЛАД написав:athena1
См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/.
Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США
01.06.2015 - 356 770
После этого падение прекратилось и начался постепенный рост.
На 01.04.2018 - 457 995 млн долл.

рік ____ФНБ росії____резервний_____ЗВР_______баланс(ФНБ+резервн+ЗВР)
2013 ______88 млрд ____85 млрд__524,28 млрд___697
2018_______66 млрд______0 млрд__458 млрд______524

Ще який промоскальський троль ризикне після цього заявляти про покращення на педерації?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19297
З нами з: 15.01.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:athena1
См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/.
Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США
01.06.2015 - 356 770
После этого падение прекратилось и начался постепенный рост.
На 01.04.2018 - 457 995 млн долл.

рік ____ФНБ росії____резервний_____ЗВР_______баланс(ФНБ+резервн+ЗВР)
2013 ______88 млрд ____85 млрд__524,28 млрд___697
2018_______66 млрд______0 млрд__458 млрд______524

Ще який промоскальський троль ризикне після цього заявляти про покращення на педерації?

Ну сравните с 2000 годом. Посмотрим тогда покращення чи ні :wink: А вообще речь зашла о их резервах в контексте того как оппонент обозвал ситуацию ситуацию в РФ сейчас с проеданием валютных резервов. При такой нефти их резервам ничего не угрожает. Так что не переживайте - когда поднимете над Кремлем флаг победы и покрасите кремлевские стены в жовто-блакытный то сбудет с чего получать репарации. :mrgreen:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 18.12.08
Подякував: 278 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:01

  budivelnik написав:Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....

С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.
Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами.
Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 18.12.08
Подякував: 278 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:13

  edvardd написав:............
не моё:
Що Юля дала Україні:
- Врятувала у 1999му від дефолту на посаді віцепрем'єра, заборонивши бартер(+5млрд. долл) - ?
- Криворіжсталь (+5млрд. долл) - !
- Черноморський шельф(+330млрд. долл) - ?
- 10 млрд. куб. газу Фірташа.(+5млрд. долл) - не помню
- Одеський припортовий(2,5млрд. долл) - ?
- Газовий договір 2009го(+2,5млрд. долл) - ?

Красным цветом моё.
! - там где согласен, ? - очень мягко говоря,вызывает большие сомнения (а если прямо, то просто ложь; кроме 1-го пункта, где, можно сказать, некоторое преувеличение, хотя мера была полезная).

там есть волшебное слово numbeo , а дальше гугл и словарь

Большое спасибо за совет! Как я сам не догадался!
Но Вы знаете, не хочется каждую фразу на форуме искать и проверять в гугле - время жалко. Тем более цифры в приведенной таблице несколько сомнительные - падение ср. зарплаты по покупат. способности в 2014-15 понятно,, а вот падение в 2012 по сравнение с 2010 на 25% и рост в 2017 на 23% к 2013 и на 38% к 2016, мягко говоря, вызывает удивление.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9328
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2958 раз.
Подякували: 2699 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:22

  ЛАД написав:
  edvardd написав:............
не моё:
Що Юля дала Україні:
- Врятувала у 1999му від дефолту на посаді віцепрем'єра, заборонивши бартер(+5млрд. долл) - ?
- Криворіжсталь (+5млрд. долл) - !
- Черноморський шельф(+330млрд. долл) - ?
- 10 млрд. куб. газу Фірташа.(+5млрд. долл) - не помню
- Одеський припортовий(2,5млрд. долл) - ?
- Газовий договір 2009го(+2,5млрд. долл) - ?

Красным цветом моё.
! - там где согласен, ? - очень мягко говоря,вызывает большие сомнения (а если прямо, то просто ложь; кроме 1-го пункта, где, можно сказать, некоторое преувеличение, хотя мера была полезная).

там есть волшебное слово numbeo , а дальше гугл и словарь

Большое спасибо за совет! Как я сам не догадался!
Но Вы знаете, не хочется каждую фразу на форуме искать и проверять в гугле - время жалко. Тем более цифры в приведенной таблице несколько сомнительные - падение ср. зарплаты по покупат. способности в 2014-15 понятно,, а вот падение в 2012 по сравнение с 2010 на 25% и рост в 2017 на 23% к 2013 и на 38% к 2016, мягко говоря, вызывает удивление.

я ещё добавлю, а дальше сами...:
Ось що вже встигла зробити (не пообіцяти, а ЗРОБИТИ !!!) для вас Юлія Тимошенко, попри шалений опір олігархів :
__________________________________________

1. Ликвидировала многомиллиардную задолженность перед Газпромом.
2. Решена проблема веерного отключения электричества 1999.
3. Ликвидированы задолженности по пенсиям и зарплатам бюджетников
4. Приватизирована "Криворожсталь" - в 10 раз дороже.
И налогов одна "Криворожсталь" платит больше,
7. Резко подняты выплаты по рождению ребенка - возросла рождаемость.
8. Начало компенсации вкладов в Сбербанке СССР
9. Значительно упрощена и сделана бесплатной выдача актов на землю для селян.
10. Спасен для нас всех нефтегазоносный шельф от загребущих рук Януковича + Ахметова + Ющенко (а это наша энергетическая независимость на 150 лет).
11. В рамках программы борьбы с кризисом предприятиям Горно Металлургического Комплекса предоставлена субсидия из госбюджета на условиях сохранения рабочих мест и выплаты зарплат.
12. Спасен от разгрома наш авиапром авиазаводы в Харькове и Киеве, которые были ставленниками Януковича доведены до полного банкротства
(а на киевском Авианте даже стапеля для сборки самолетов порезали на металлолом).
Сейчас на этих заводах запускается в серийное производство
новый самолет АН-148 100.
И уже есть заказы на их приобретение, что позволит существенно увеличить их производство.
13. Наконец-то были выплачены долги по зарплате шахтерам.
14. В 2005 ЮВТ сняла Поправку Джексона-Веника и украинский металл пошел на экспорт вместо 20 дол/т 200 дол/т., в США квота выросла с 600000 т до 1 млн т/год. В итоге бюджет 2005 собрал 104 млрд грн вместо 40 в 2004. Впервые с 1991 сельхозпроизводство выросло на 23%. .
15. Сделала шахтерские пенсии достойные, 80% от зарплаты плюс стаж - получается не плохо.
За 2005-2009 средний класс достиг 20% населения,а сегодня?
P.S.
16. І повернула вчителям заборгованість по заробітних платах!
(це додала одна вчителька)
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5138
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:24

  freeze написав:
  athena1 написав:Найбільше турбують пересічні, які з великою імовірністю оберуть популістів у ВР і на президентських вибоах.


Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.

С одной стороны популизм предполагает накачку напечатанными деньгами, чтобы выполнить популистские обещания, с другой стороны Юля, будучи при власти пару раз лихо намеренно сбивала курс в пользу гривны. Две противоположные тенденции, поди тут разберись, кто сейчас разберется, тот заработает.

По моему, Юля как политик это прошлогодний, т.е. уже несвежий труп. Умные люди давно поняли, что Юля участник великого предательства экономических интересов Украины.

Что касается курса, который Юля типа сбивала, то умным людям предлагаю еще раз вспомнить из-за чего именно так произошло. Экономическая политика Юли была направлена на отмену импортных пошлин, который батько Кучма задрал вверх с целью стимулирования внутреннего производства.

Такая прошлая политика Кучмы проверенная не одним правителем мира методика гарантированно приводит к росту производства, к сокращению внешнего долга, к стабильному равномерному росту расходной части государственного бюджета и росту валютных резервов в случае фиксации валютного курса на одном уровне. Это идеальный путь развития экономики Украины, который однажды мы уже проходили и его эффективность доказана финансовым результатом в 2001-2005 годах. Кто не помнит, то курс доллара держали тогда завышенным в районе 5,40 долгое время. Его рыночный курс, по оценкам трезвых банкиров, тогда был в районе 3,5 грн за доллар.

Кстати, точно также поступает сегодня и явный враг - Путин и его ко. Только вместо роста импортных пошлин он выгодно использует санкции, наложенные на Россию, препятствующие законному импорту, что и необходимо внутреннему российскому производству для развития. Внутренний рынок России то уже достаточно разбогател за последние 28 лет. Удовлетворение его запросов можно включать уже в самые приоритетные направления развития любой коммерческой компании и не только российской.

Но как я упомянул выше, Юля Владимировна резко сменила направление экономической политики Украины и фактически открыла рынок Украины для иностранных поставщиков, поставив в неприятное положение практически все украинские предприятия. :( Да, у нас угробленная и несовременная промышленность, поэтому ей и нужны были стимулы для развития и повышения конкурентоспособности. А Юля их прикрыла и предприятия стали загибаться один за другим, меняя собственников в виде государства. Плюсом такого решения является резкое повышение поступлений в бюджет за счет импортных платежей, так как импорт возрос по меньшей мере в два раза. Но рост импорта естественно ведет к повышению спроса на доллар. Но мы ведь помним, что он у нас еще был не совсем рыночным, а даже завышенным благодаря батьке Кучме. Юля наверное решила добить украинцев "эффективностью своих управленческих решений" :mrgreen: и сделала все, чтобы курс стал более рыночным - т.е. чтобы с 5,40 он снизился до 3,50, ну хотя бы до 4,00. Это бы обеспечило Юле голоса на должность президента и звание лучшего политика.

Но так как импорт к тому моменту уже серьезно вырос даже при курсе 5,40, то приведение курса доллара к реальному показало на межбанке средний курс только в районе 4,80. Курс 4,00 уже был не достижим. Но Юля воспользовалась и этим в своих политических выступлениях и своей собственной политической рекламе и назвала курс ниже 5,00 огромной победой украинской экономики под ее руководством. :mrgreen: Но уже к тому моменту даже самые тупые министры знали, что сальдо внешней торговли Украины с глубоко положительного сначала приблизилось к нулю, а после последующего заключения государственным Нефтегазом кабального газового соглашения стало резко отрицательным с тенденцией по дальнейшему ухудшению. Но благодаря наличию наскирдованных Кучмой реальных валютных резервов, а также привлечению Юлей спекуляционных инвестиций и кредитов в Украину стабильность на валютном рынке держалась еще пару лет - до 2008 года. Платежный баланс еще позволял это делать.

Что было дальше, думаю, напоминать не надо.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 834
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4891489248934894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, reus і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1193, 1194, 1195
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11947 1264272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 11:58
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 617, 618, 619
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6180 1306799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 11:03
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.