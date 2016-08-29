К власти придет или админресурс или революционные силы. Ни к тем , ни к другим Юля не никаким боком ...Пусть остаётся секс-символом ( и политическим секс-символом - тоже )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:17
Re: Валютный рынок в контексте
К власти придет или админресурс или революционные силы. Ни к тем , ни к другим Юля не никаким боком ...Пусть остаётся секс-символом ( и политическим секс-символом - тоже )
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:29
Re: Валютный рынок в контексте
черниговская область ломится от рублей, львовская от злотых... доллар вниз?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 29 кві, 2018 20:49
Можна сказати і так
Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати
На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати
От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.
Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:05
рік ____ФНБ росії____резервний_____ЗВР_______баланс(ФНБ+резервн+ЗВР)
2013 ______88 млрд ____85 млрд__524,28 млрд___697
2018_______66 млрд______0 млрд__458 млрд______524
Ще який промоскальський троль ризикне після цього заявляти про покращення на педерації?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 29 кві, 2018 21:49
Ну сравните с 2000 годом. Посмотрим тогда покращення чи ні А вообще речь зашла о их резервах в контексте того как оппонент обозвал ситуацию ситуацию в РФ сейчас с проеданием валютных резервов. При такой нефти их резервам ничего не угрожает. Так что не переживайте - когда поднимете над Кремлем флаг победы и покрасите кремлевские стены в жовто-блакытный то сбудет с чего получать репарации.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:01
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:13
Красным цветом моё.
! - там где согласен, ? - очень мягко говоря,вызывает большие сомнения (а если прямо, то просто ложь; кроме 1-го пункта, где, можно сказать, некоторое преувеличение, хотя мера была полезная).
Большое спасибо за совет! Как я сам не догадался!
Но Вы знаете, не хочется каждую фразу на форуме искать и проверять в гугле - время жалко. Тем более цифры в приведенной таблице несколько сомнительные - падение ср. зарплаты по покупат. способности в 2014-15 понятно,, а вот падение в 2012 по сравнение с 2010 на 25% и рост в 2017 на 23% к 2013 и на 38% к 2016, мягко говоря, вызывает удивление.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:22
я ещё добавлю, а дальше сами...:
Ось що вже встигла зробити (не пообіцяти, а ЗРОБИТИ !!!) для вас Юлія Тимошенко, попри шалений опір олігархів :
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1. Ликвидировала многомиллиардную задолженность перед Газпромом.
2. Решена проблема веерного отключения электричества 1999.
3. Ликвидированы задолженности по пенсиям и зарплатам бюджетников
4. Приватизирована "Криворожсталь" - в 10 раз дороже.
И налогов одна "Криворожсталь" платит больше,
7. Резко подняты выплаты по рождению ребенка - возросла рождаемость.
8. Начало компенсации вкладов в Сбербанке СССР
9. Значительно упрощена и сделана бесплатной выдача актов на землю для селян.
10. Спасен для нас всех нефтегазоносный шельф от загребущих рук Януковича + Ахметова + Ющенко (а это наша энергетическая независимость на 150 лет).
11. В рамках программы борьбы с кризисом предприятиям Горно Металлургического Комплекса предоставлена субсидия из госбюджета на условиях сохранения рабочих мест и выплаты зарплат.
12. Спасен от разгрома наш авиапром авиазаводы в Харькове и Киеве, которые были ставленниками Януковича доведены до полного банкротства
(а на киевском Авианте даже стапеля для сборки самолетов порезали на металлолом).
Сейчас на этих заводах запускается в серийное производство
новый самолет АН-148 100.
И уже есть заказы на их приобретение, что позволит существенно увеличить их производство.
13. Наконец-то были выплачены долги по зарплате шахтерам.
14. В 2005 ЮВТ сняла Поправку Джексона-Веника и украинский металл пошел на экспорт вместо 20 дол/т 200 дол/т., в США квота выросла с 600000 т до 1 млн т/год. В итоге бюджет 2005 собрал 104 млрд грн вместо 40 в 2004. Впервые с 1991 сельхозпроизводство выросло на 23%. .
15. Сделала шахтерские пенсии достойные, 80% от зарплаты плюс стаж - получается не плохо.
За 2005-2009 средний класс достиг 20% населения,а сегодня?
P.S.
16. І повернула вчителям заборгованість по заробітних платах!
(це додала одна вчителька)
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:24
По моему, Юля как политик это прошлогодний, т.е. уже несвежий труп. Умные люди давно поняли, что Юля участник великого предательства экономических интересов Украины.
Что касается курса, который Юля типа сбивала, то умным людям предлагаю еще раз вспомнить из-за чего именно так произошло. Экономическая политика Юли была направлена на отмену импортных пошлин, который батько Кучма задрал вверх с целью стимулирования внутреннего производства.
Такая прошлая политика Кучмы проверенная не одним правителем мира методика гарантированно приводит к росту производства, к сокращению внешнего долга, к стабильному равномерному росту расходной части государственного бюджета и росту валютных резервов в случае фиксации валютного курса на одном уровне. Это идеальный путь развития экономики Украины, который однажды мы уже проходили и его эффективность доказана финансовым результатом в 2001-2005 годах. Кто не помнит, то курс доллара держали тогда завышенным в районе 5,40 долгое время. Его рыночный курс, по оценкам трезвых банкиров, тогда был в районе 3,5 грн за доллар.
Кстати, точно также поступает сегодня и явный враг - Путин и его ко. Только вместо роста импортных пошлин он выгодно использует санкции, наложенные на Россию, препятствующие законному импорту, что и необходимо внутреннему российскому производству для развития. Внутренний рынок России то уже достаточно разбогател за последние 28 лет. Удовлетворение его запросов можно включать уже в самые приоритетные направления развития любой коммерческой компании и не только российской.
Но как я упомянул выше, Юля Владимировна резко сменила направление экономической политики Украины и фактически открыла рынок Украины для иностранных поставщиков, поставив в неприятное положение практически все украинские предприятия. Да, у нас угробленная и несовременная промышленность, поэтому ей и нужны были стимулы для развития и повышения конкурентоспособности. А Юля их прикрыла и предприятия стали загибаться один за другим, меняя собственников в виде государства. Плюсом такого решения является резкое повышение поступлений в бюджет за счет импортных платежей, так как импорт возрос по меньшей мере в два раза. Но рост импорта естественно ведет к повышению спроса на доллар. Но мы ведь помним, что он у нас еще был не совсем рыночным, а даже завышенным благодаря батьке Кучме. Юля наверное решила добить украинцев "эффективностью своих управленческих решений" и сделала все, чтобы курс стал более рыночным - т.е. чтобы с 5,40 он снизился до 3,50, ну хотя бы до 4,00. Это бы обеспечило Юле голоса на должность президента и звание лучшего политика.
Но так как импорт к тому моменту уже серьезно вырос даже при курсе 5,40, то приведение курса доллара к реальному показало на межбанке средний курс только в районе 4,80. Курс 4,00 уже был не достижим. Но Юля воспользовалась и этим в своих политических выступлениях и своей собственной политической рекламе и назвала курс ниже 5,00 огромной победой украинской экономики под ее руководством. Но уже к тому моменту даже самые тупые министры знали, что сальдо внешней торговли Украины с глубоко положительного сначала приблизилось к нулю, а после последующего заключения государственным Нефтегазом кабального газового соглашения стало резко отрицательным с тенденцией по дальнейшему ухудшению. Но благодаря наличию наскирдованных Кучмой реальных валютных резервов, а также привлечению Юлей спекуляционных инвестиций и кредитов в Украину стабильность на валютном рынке держалась еще пару лет - до 2008 года. Платежный баланс еще позволял это делать.
Что было дальше, думаю, напоминать не надо.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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