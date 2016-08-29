Вы знаете, меня самого это удивляет, как и некоторые др. вещи.
Возможно, я вслед за Госстатом сильно (в разы?) недооцениваю тень.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:41
Вы знаете, меня самого это удивляет, как и некоторые др. вещи.
Возможно, я вслед за Госстатом сильно (в разы?) недооцениваю тень.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:44
Хотелось бы поделиться интересными данными, но не знаю как перепроверить их точность. Передача сегодня на каком-то канале тв, обсуждают вопрос энергетической независимости Украины. Участник предоставляет округленные статистические данные касательно потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:51
А дальше умер Леман Бразерс и всё пошло прахом. Начался в августе один из первых классических рейдерских наездов с рассылкой лжепанических СМС-ок на тогда еще украинский Проминвестбанк Матвиенко. Курс полетел чуть ли не до 10, после чего Юля помню устроила полуматерный промоушн в адрес банкиров на прямом эфире типа я вам устрою кузькину мать с курсом 10, на следующий день курс послушно стал снижаться и дотянулся через время до 8 с небольшим.
Но в целом той далекой осенью 2008 года кончилась первая великая эра бума недвижимости, безумного потребительского спроса, потихоньку начал сдуваться средний класс, закончилась эра повсеместного кредитования.
Додано: Нед 29 кві, 2018 22:58
Про покращення вроде никто и не говорит. Я, кстати, в четверг тоже давал цитату о неважном состоянии дел у народа в РФ - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4354532#p4354532.
Но и по каждому чиху пророчить конец света для РФ явно рановато.
Додано: Нед 29 кві, 2018 23:02
Несколько прямолинейный подход к генетике и её связи с географической средой.
Немцы при Гитлере тоже были "генетически запрограммированны"?
Только почему-то после 45-го эта "генетическая запрограммированность" резко исчезла.
Додано: Нед 29 кві, 2018 23:10
edvardd
Простите, даже обсуждать не хочу. Особенно интересны пп. 10, 12, 14.
Если хотите, попробуйте возразить на те вопросы, кот. я написал красным цветом. Если получится, можно будет говорить об остальном.
Додано: Нед 29 кві, 2018 23:49
Генетичні дослідження не тупцюють на місці. У співробітників РАН, наприклад, багато цікавого можна знайти щодо розбіжностей:
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Особливо показові дані по аутосомним маркерам (мал. А)
Для тих, у кого нема часу заглиблюватися: найближчі до українців білоруси-поліщуки (тобто відмінностей немає; насправді, вони і не зовсім білоруси, історично, а радше ті ж українці) та словаки.
Серед росіян: південні - скажімо, слов'яни, ближчі до північних білорусів та поляків, центральні - мікс з фіно-уграми в різних пропорціях, часто досі "плямами" живуть, скажімо, паралельно слов'яни та слов'янізовані фіно-угри. Північ - слов'янізовані фіно-угри, крім мешканців якогось одного району Архангельскої області.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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