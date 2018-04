Додано: Нед 29 кві, 2018 23:49

ЛАД написав: Libo написав: ЛАД написав: О России.

Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ... Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...



Отличается. Сильно.

Мы мирные.

Мы не пошли на их землю их убивать.

А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.

Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?

Генетичні дослідження не тупцюють на місці. У співробітників РАН, наприклад, багато цікавого можна знайти щодо розбіжностей:

http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4507

Генетическая структура балто-славянских популяций в сравнении с другими народами Европы по трем генетическим системам: А) по аутосомным SNP-маркерам, В) по Y-хромосоме, С) по митохондриальнойДНК .







Особливо показові дані по аутосомним маркерам (мал. А)

Для тих, у кого нема часу заглиблюватися: найближчі до українців білоруси-поліщуки (тобто відмінностей немає; насправді, вони і не зовсім білоруси, історично, а радше ті ж українці) та словаки.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell