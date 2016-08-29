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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4892489348944895

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 765
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
104
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:41

  vjhjpjdjktu написав:ЛАД В целом хреновая ситуация понятна, но как объяснить неимоверное кол-во машин снующих туда-сюда по городу, машин нагнали с евробляхами понятно, но бензин по 30гр надо как-то отбивать или все на газу? Как это связать с занепадом?

Вы знаете, меня самого это удивляет, как и некоторые др. вещи.
Возможно, я вслед за Госстатом сильно (в разы?) недооцениваю тень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:44

  vjhjpjdjktu написав:ЛАД В целом хреновая ситуация понятна, но как объяснить неимоверное кол-во машин снующих туда-сюда по городу, машин нагнали с евробляхами понятно, но бензин по 30гр надо как-то отбивать или все на газу? Как это связать с занепадом?


Хотелось бы поделиться интересными данными, но не знаю как перепроверить их точность. Передача сегодня на каком-то канале тв, обсуждают вопрос энергетической независимости Украины. Участник предоставляет округленные статистические данные касательно потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:51

  buratinyo написав:Что было дальше, думаю, напоминать не надо.


А дальше умер Леман Бразерс и всё пошло прахом. Начался в августе один из первых классических рейдерских наездов с рассылкой лжепанических СМС-ок на тогда еще украинский Проминвестбанк Матвиенко. Курс полетел чуть ли не до 10, после чего Юля помню устроила полуматерный промоушн в адрес банкиров на прямом эфире типа я вам устрою кузькину мать с курсом 10, на следующий день курс послушно стал снижаться и дотянулся через время до 8 с небольшим.
Но в целом той далекой осенью 2008 года кончилась первая великая эра бума недвижимости, безумного потребительского спроса, потихоньку начал сдуваться средний класс, закончилась эра повсеместного кредитования.
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:58

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:athena1
См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/.
Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США
01.06.2015 - 356 770
После этого падение прекратилось и начался постепенный рост.
На 01.04.2018 - 457 995 млн долл.

рік ____ФНБ росії____резервний_____ЗВР_______баланс(ФНБ+резервн+ЗВР)
2013 ______88 млрд ____85 млрд__524,28 млрд___697
2018_______66 млрд______0 млрд__458 млрд______524

Ще який промоскальський троль ризикне після цього заявляти про покращення на педерації?

Про покращення вроде никто и не говорит. Я, кстати, в четверг тоже давал цитату о неважном состоянии дел у народа в РФ - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4354532#p4354532.
Но и по каждому чиху пророчить конец света для РФ явно рановато.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:02

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:..............
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)

Можна сказати і так
Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати
На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати
От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.

Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....

Несколько прямолинейный подход к генетике и её связи с географической средой. :)
Немцы при Гитлере тоже были "генетически запрограммированны"?
Только почему-то после 45-го эта "генетическая запрограммированность" резко исчезла. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:10

edvardd
Простите, даже обсуждать не хочу. Особенно интересны пп. 10, 12, 14. :)
Если хотите, попробуйте возразить на те вопросы, кот. я написал красным цветом. Если получится, можно будет говорить об остальном.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:49

  ЛАД написав:
  Libo написав:
  ЛАД написав:О России.
Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...


Отличается. Сильно.
Мы мирные.
Мы не пошли на их землю их убивать.
А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.
В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.

Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)

Генетичні дослідження не тупцюють на місці. У співробітників РАН, наприклад, багато цікавого можна знайти щодо розбіжностей:
http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4507
Генетическая структура балто-славянских популяций в сравнении с другими народами Европы по трем генетическим системам: А) по аутосомным SNP-маркерам, В) по Y-хромосоме, С) по митохондриальнойДНК
.

Зображення

Особливо показові дані по аутосомним маркерам (мал. А)
Для тих, у кого нема часу заглиблюватися: найближчі до українців білоруси-поліщуки (тобто відмінностей немає; насправді, вони і не зовсім білоруси, історично, а радше ті ж українці) та словаки.
Серед росіян: південні - скажімо, слов'яни, ближчі до північних білорусів та поляків, центральні - мікс з фіно-уграми в різних пропорціях, часто досі "плямами" живуть, скажімо, паралельно слов'яни та слов'янізовані фіно-угри. Північ - слов'янізовані фіно-угри, крім мешканців якогось одного району Архангельскої області.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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