vjhjpjdjktu написав:ЛАД В целом хреновая ситуация понятна, но как объяснить неимоверное кол-во машин снующих туда-сюда по городу, машин нагнали с евробляхами понятно, но бензин по 30гр надо как-то отбивать или все на газу? Как это связать с занепадом?
Хотелось бы поделиться интересными данными, но не знаю как перепроверить их точность. Передача сегодня на каком-то канале тв, обсуждают вопрос энергетической независимости Украины. Участник предоставляет округленные статистические данные касательно потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:Что было дальше, думаю, напоминать не надо.
А дальше умер Леман Бразерс и всё пошло прахом. Начался в августе один из первых классических рейдерских наездов с рассылкой лжепанических СМС-ок на тогда еще украинский Проминвестбанк Матвиенко. Курс полетел чуть ли не до 10, после чего Юля помню устроила полуматерный промоушн в адрес банкиров на прямом эфире типа я вам устрою кузькину мать с курсом 10, на следующий день курс послушно стал снижаться и дотянулся через время до 8 с небольшим. Но в целом той далекой осенью 2008 года кончилась первая великая эра бума недвижимости, безумного потребительского спроса, потихоньку начал сдуваться средний класс, закончилась эра повсеместного кредитования.
ЛАД написав:athena1 См. https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/. Международные резервы - 01.11.2013 - 524 284 млн долл. США 01.06.2015 - 356 770 После этого падение прекратилось и начался постепенный рост. На 01.04.2018 - 457 995 млн долл.
рік ____ФНБ росії____резервний_____ЗВР_______баланс(ФНБ+резервн+ЗВР) 2013 ______88 млрд ____85 млрд__524,28 млрд___697 2018_______66 млрд______0 млрд__458 млрд______524
Ще який промоскальський троль ризикне після цього заявляти про покращення на педерації?
ЛАД написав:.............. Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
Можна сказати і так Чим гірша якість землі-тим більше шансів виживання нації гопників,яким потрібно щось захоплювати На росії якість землі (за виключенням Алтай-Кубань) на порядок гірша ніж в Україні, тому й монгольські племена так далеко дійшли щоб мати змогу себе прогодувати От і виходить-якщо 700 років виживали тільки агресивно настроєні організми- значить і генетичний підбір відбувався в тому ж напрямку.
Українці менш агресивні. але не менш войовничі... за умови що вони захищають свої чорноземи....
Несколько прямолинейный подход к генетике и её связи с географической средой. Немцы при Гитлере тоже были "генетически запрограммированны"? Только почему-то после 45-го эта "генетическая запрограммированность" резко исчезла.
edvardd Простите, даже обсуждать не хочу. Особенно интересны пп. 10, 12, 14. Если хотите, попробуйте возразить на те вопросы, кот. я написал красным цветом. Если получится, можно будет говорить об остальном.
ЛАД написав:О России. Применяемая некоторыми терминология уже надоела. Народ, в общем-то, не сильно отличается от нашего. И термины "срань", "пида-рашка", "русский животный мир" как-то не звучат (или звучат, мягко говоря, некрасиво). Можно (и нужно) ругать их руководство, а народ ...
Отличается. Сильно. Мы мирные. Мы не пошли на их землю их убивать. А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами. В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
Генетическая структура балто-славянских популяций в сравнении с другими народами Европы по трем генетическим системам: А) по аутосомным SNP-маркерам, В) по Y-хромосоме, С) по митохондриальнойДНК
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Особливо показові дані по аутосомним маркерам (мал. А) Для тих, у кого нема часу заглиблюватися: найближчі до українців білоруси-поліщуки (тобто відмінностей немає; насправді, вони і не зовсім білоруси, історично, а радше ті ж українці) та словаки. Серед росіян: південні - скажімо, слов'яни, ближчі до північних білорусів та поляків, центральні - мікс з фіно-уграми в різних пропорціях, часто досі "плямами" живуть, скажімо, паралельно слов'яни та слов'янізовані фіно-угри. Північ - слов'янізовані фіно-угри, крім мешканців якогось одного району Архангельскої області.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
buratinyo написав: Хотелось бы поделиться интересными данными, но не знаю как перепроверить их точность. Передача сегодня на каком-то канале тв, обсуждают вопрос энергетической независимости Украины. Участник предоставляет округленные статистические данные касательно потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.
Перепроверить легко. Заходите на сайт Держстата и смотрите И меньше надо смотреть ТЕЛЕВИЗОР и и смотреть КАКИЕ_ТО КАНАЛЫ Март - Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС березні 2018 року Бензин момторный - 95,2 тыс.тонн ДТ - 96,4 тыс.т Пропан і бутан скраплені - 58,6 тыс.т.
В 2016 году автомобилисты использовали 1,45 млн тонн, но в стране произвели всего 400 тыс. тонн. Естественно, при росте потребления сжиженного газа в Украине, даже совокупных мощностей украинских заводов не хватает. Тем более, что когда УГВ отчитывается о росте производства СУГ в 2016 году — с 4 тыс. тонн до 11 тыс. тонн, "Укрнафта" отчитывается о снижении из-за внутренних проблем компании.
По данным UPECO, баланс сжиженного газа на украинском рынке с каждым годом смещается в сторону импорта: в 2008 году Украина импортировала всего 3,9% необходимого ресурса, а в 2016 году — уже 72,9%.
По соотношению потребления сжиженного газа в Украине, большая часть пока идет из России и Беларуси. Но рынок расставляет новые приоритеты: в сентябре 2016 года Украина впервые импортировала сжиженный газ по морю, а в ноябре 2016 — впервые импортировала из Азербайджана. Если в январе 2017 года Украина доля импорта СУГ из России составляла 78%, то по итогам первого полугодия доля российского импорта снизилась до 43% в общем котле поставок.
По данным эксперта консалтингового агентства А-95 Артема Куюна, доля российских поставок от всего импорта снижается по сравнению с 2016 годом с весны-2017: в мае она составила 40% (-32% к маю 2016), в июне — 37% (-34%), в июле — 44% (-30%).
Причиной снижения показателей выступили сами россияне. Во-первых, с марта 2017 года изменились правила экспорта СУГ из России: как это было в 2015 году с дизтопливом и керосином, россияне причислили СУГ к нефтепродуктам, разрешенных к использованию в вооружении. Теперь его экспорт контролирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).