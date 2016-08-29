Хотелось бы поделиться интересными данными, но не знаю как перепроверить их точность. Передача сегодня на каком-то канале тв, обсуждают вопрос энергетической независимости Украины. Участник предоставляет округленные статистические данные касательно потребления дизтоплива, бензина и сжиженного газа. Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.

В 2016 году автомобилисты использовали 1,45 млн тонн, но в стране произвели всего 400 тыс. тонн. Естественно, при росте потребления сжиженного газа в Украине, даже совокупных мощностей украинских заводов не хватает. Тем более, что когда УГВ отчитывается о росте производства СУГ в 2016 году — с 4 тыс. тонн до 11 тыс. тонн, "Укрнафта" отчитывается о снижении из-за внутренних проблем компании.



По данным UPECO, баланс сжиженного газа на украинском рынке с каждым годом смещается в сторону импорта: в 2008 году Украина импортировала всего 3,9% необходимого ресурса, а в 2016 году — уже 72,9%.



По соотношению потребления сжиженного газа в Украине, большая часть пока идет из России и Беларуси. Но рынок расставляет новые приоритеты: в сентябре 2016 года Украина впервые импортировала сжиженный газ по морю, а в ноябре 2016 — впервые импортировала из Азербайджана. Если в январе 2017 года Украина доля импорта СУГ из России составляла 78%, то по итогам первого полугодия доля российского импорта снизилась до 43% в общем котле поставок.



По данным эксперта консалтингового агентства А-95 Артема Куюна, доля российских поставок от всего импорта снижается по сравнению с 2016 годом с весны-2017: в мае она составила 40% (-32% к маю 2016), в июне — 37% (-34%), в июле — 44% (-30%).



Причиной снижения показателей выступили сами россияне. Во-первых, с марта 2017 года изменились правила экспорта СУГ из России: как это было в 2015 году с дизтопливом и керосином, россияне причислили СУГ к нефтепродуктам, разрешенных к использованию в вооружении. Теперь его экспорт контролирует Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).