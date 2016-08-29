freeze написав:Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.
В упор не понимаю, откуда растут ноги у этого мифа. Юля?.. С какого перепугу?... Скорее к власти придет Ющенко
Ноги растут от опросов, сделанных разными организациями. Можно справедливо обвинять социологов иногда в ангажированности, но настораживает другой факт, одни и те же конторы, которые еще 1-2 года назад отдавали победу Порошенко, сейчас дружно отдают победу Тимошенко. Сегодня посмотрим на результаты вчерашних выборов в 40 ОТГ по всей стране, это почти 300 тысяч человек, достаточно репрезентативный соцопрос. Особенно интересно посмотреть чисто партийные списки, а не самовыдвиженцев, поддержанных якобы кем-то, которые потом переобуются со скоростью ветра.
buratinyo написав: Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.
Ошибается ваш "участник"
Украина в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила на 8% внутреннее производство сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, при этом наша страна нарастила импортные поставки на 16,9%.
За первый квартал этого года производство сжиженного газа составило 101,2 тысячи тонн, а импорт – 287,8 тысячи тонн.
С учетом реэкспортных объемов через Беларусь доля РФ в балансе импорта составила почти 45% — 158,7 тысячи тонн",
Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс... Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн... Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу
Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс... Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн... Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу
Уж лучше форсировать переход на электротягу. ЭЭ вообще можно производить всю на месте.
vjhjpjdjktu написав:ЛАД В целом хреновая ситуация понятна, но как объяснить неимоверное кол-во машин снующих туда-сюда по городу, машин нагнали с евробляхами понятно, но бензин по 30гр надо как-то отбивать или все на газу? Как это связать с занепадом?
Вы знаете, меня самого это удивляет, как и некоторые др. вещи. Возможно, я вслед за Госстатом сильно (в разы?) недооцениваю тень.
Звичайно що недооцінюєте... При чому наша "тінь"- це не кримінальне явище, це засіб нівелювання недосконалого законодавства.... Нагадаю деякі свої тези ще раз 1 Я у бізнесі використовую власне авто .без якого б не міг працювати 2 У ФРН вартість авто, як і обслуговування авто яке використовується в бізнесових цілях- 100% лягає на витрати. 3 У нас щоб купити легкове авто , потрібно спочатку показати прибуток. з якого сплатити всі податки......
От і виходить а - я зменшую(не легально) свої доходи б - за які купую авто і обслуговую його використання На виході - це=зменшенню ВВП Держави (віртуальному)
Тому наша влада , поступово наближаючи наші закони до Європейських - просто без покращення якості життя - покращує віртуальне порівняння нашого життя і життя в Європі. Як на мене нас чекає ще мінімум як 2-х кратне віртуальне покращення.
Дякую! Це майже воно. Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах. І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми. В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс... Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн... Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу
Уж лучше форсировать переход на электротягу. ЭЭ вообще можно производить всю на месте.
Вартість переходу бензинової моделі на газ =300-500 доларів на одиницю Вартість переходу на електротягу=нова модель(від 25000 доларів) , а якщо конвертувати бензинову(дизельну) в електричну , то це від 5000 доларів(для автономного пробігу в до 100 км) і +3000 за кожні наступні 100 км автономного пробігу....
От і виходить що на все грошей не вистарчить (взагалі ціна електромобіля може бути визначена по елементарній формулі автономний пробіг в км х 120-150 доларів