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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4893489448954896

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 765
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
104
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 765
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:36

  sergey_sryvkin написав:
  freeze написав:Тут интересно поразмыслить, что будет с курсом, когда Юля придет к власти, а похоже к этому идёт.


В упор не понимаю, откуда растут ноги у этого мифа. Юля?.. С какого перепугу?...
Скорее к власти придет Ющенко :)


Ноги растут от опросов, сделанных разными организациями. Можно справедливо обвинять социологов иногда в ангажированности, но настораживает другой факт, одни и те же конторы, которые еще 1-2 года назад отдавали победу Порошенко, сейчас дружно отдают победу Тимошенко.
Сегодня посмотрим на результаты вчерашних выборов в 40 ОТГ по всей стране, это почти 300 тысяч человек, достаточно репрезентативный соцопрос. Особенно интересно посмотреть чисто партийные списки, а не самовыдвиженцев, поддержанных якобы кем-то, которые потом переобуются со скоростью ветра.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:38

freeze
Думаю в лидерах будет БПП , к сожалению. В ОТГ легче манипулировать и подключать админресурс.

А вот уже появились первые заявления))
БПП заявило что победила в большинстве, и Батькивщина тоже победила)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/30/7179134/
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 30 кві, 2018 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:41

  buratinyo написав: Получается из этих данных, что в Украине автомобилисты больше всего в натуральных единицах измерения покупают именно газ, потом бензин и только потом дизтопливо. Участник уверен, что значительная доля этого газа чисто украинского производства. Экономически это обосновать нетрудно, так как его цена в два раза ниже цена на бензин. Лейтмотивом его выступления являлось то, что украинские автомобилисты получается сделали очень много для энергетической независимости Украины от России.


Ошибается ваш "участник"

Украина в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократила на 8% внутреннее производство сжиженного газа, который используется в качестве автомобильного топлива, при этом наша страна нарастила импортные поставки на 16,9%.

За первый квартал этого года производство сжиженного газа составило 101,2 тысячи тонн, а импорт – 287,8 тысячи тонн.

С учетом реэкспортных объемов через Беларусь доля РФ в балансе импорта составила почти 45% — 158,7 тысячи тонн",


Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 08:45

Shram

Касаемо поста Буратино.
Я вот не понимаю, зачем людям интернет, если человек не может банально воспользоваться Гуглом и забить в поиск ключевые слова)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:18

  Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс...
Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн...
Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 09:50

  budivelnik написав:
  Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс...
Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн...
Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу

Уж лучше форсировать переход на электротягу. ЭЭ вообще можно производить всю на месте.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:03

  ЛАД написав:
  vjhjpjdjktu написав:ЛАД В целом хреновая ситуация понятна, но как объяснить неимоверное кол-во машин снующих туда-сюда по городу, машин нагнали с евробляхами понятно, но бензин по 30гр надо как-то отбивать или все на газу? Как это связать с занепадом?
Вы знаете, меня самого это удивляет, как и некоторые др. вещи.
Возможно, я вслед за Госстатом сильно (в разы?) недооцениваю тень.
Звичайно що недооцінюєте...
При чому наша "тінь"- це не кримінальне явище, це засіб нівелювання недосконалого законодавства....
Нагадаю деякі свої тези ще раз
1 Я у бізнесі використовую власне авто .без якого б не міг працювати
2 У ФРН вартість авто, як і обслуговування авто яке використовується в бізнесових цілях- 100% лягає на витрати.
3 У нас щоб купити легкове авто , потрібно спочатку показати прибуток. з якого сплатити всі податки......

От і виходить
а - я зменшую(не легально) свої доходи
б - за які купую авто і обслуговую його використання
На виході - це=зменшенню ВВП Держави (віртуальному)

Тому наша влада , поступово наближаючи наші закони до Європейських - просто без покращення якості життя - покращує віртуальне порівняння нашого життя і життя в Європі.
Як на мене нас чекає ще мінімум як 2-х кратне віртуальне покращення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:03

  edvardd написав:Зображення

Дякую!
Це майже воно.
Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах.
І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми.
В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:06

  serega_rubin написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Переход на автогаз не сильно уменьшает нашу зависимость от поставок автомобильного топлива из России.
Маленький нюанс...
Залежність вираховується як правило в розмірі заплачених грошей, а не кількості куплених тонн...
Тому споживання Пропан/бутану замість бензину/дизеля веде до покращення торгівельного балансу
Уж лучше форсировать переход на электротягу. ЭЭ вообще можно производить всю на месте.
Вартість переходу бензинової моделі на газ =300-500 доларів на одиницю
Вартість переходу на електротягу=нова модель(від 25000 доларів) , а якщо конвертувати бензинову(дизельну) в електричну , то це від 5000 доларів(для автономного пробігу в до 100 км) і +3000 за кожні наступні 100 км автономного пробігу....

От і виходить що на все грошей не вистарчить (взагалі ціна електромобіля може бути визначена по елементарній формулі
автономний пробіг в км х 120-150 доларів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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