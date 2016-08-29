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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4894489548964897

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:46

  athena1 написав:Дякую!
Це майже воно.
Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах.
І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми.
В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші


Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:54

  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:56

пересічним, напевно, найбільше для життя потрібно це!))

У ваших містах, теж на кожнім кроці оце "ге"?(ну, і ще ломбарди - також!)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:22

Долярчик
Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:24

  Bayern написав:
  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.


Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 4894489548964897
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