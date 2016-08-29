Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:46
Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:54
Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Додано: Пон 30 кві, 2018 10:56
пересічним, напевно, найбільше для життя потрібно це!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:24
Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:16
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 30 кві, 2018 14:38
Чем беднее и затурканей население, тем активнее оно участвует во всякого рода лотереях и пирамидах. Бедность отражается и на способности адекватно мыслить - вспомните сколько идиотических поступков совершают затурканые и нищие люди.
Всё потому, что они не видят выхода из ситуации. Они хотят моментально разбогатеть (причём 1000 гривен - чуть ли не предел мечтаний). И те, что поспокойнее и послабже - несут деньги в такие игорные дома. А те, что посильнее да понаглее - выходят вечером на большую дорогу с битой.
Пойти устроиться на работу или начать собственное дело они считают изначально пораженческим путём, т.к. дело это долгое, напряжное и не такое яркое.
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