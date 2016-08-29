athena1 написав:Дякую! Це майже воно. Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах. І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми. В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
alexander_ua написав:Долярчик Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.
...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....) .... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
Чем беднее и затурканей население, тем активнее оно участвует во всякого рода лотереях и пирамидах. Бедность отражается и на способности адекватно мыслить - вспомните сколько идиотических поступков совершают затурканые и нищие люди. Всё потому, что они не видят выхода из ситуации. Они хотят моментально разбогатеть (причём 1000 гривен - чуть ли не предел мечтаний). И те, что поспокойнее и послабже - несут деньги в такие игорные дома. А те, что посильнее да понаглее - выходят вечером на большую дорогу с битой. Пойти устроиться на работу или начать собственное дело они считают изначально пораженческим путём, т.к. дело это долгое, напряжное и не такое яркое.
Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.
Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо. Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами. Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.
Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты