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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4894489548964897

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:46

  athena1 написав:Дякую!
Це майже воно.
Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах.
І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми.
В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші


Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:54

  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 10:56

пересічним, напевно, найбільше для життя потрібно це!))

У ваших містах, теж на кожнім кроці оце "ге"?(ну, і ще ломбарди - також!)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:22

Долярчик
Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:24

  Bayern написав:
  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.


Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:16

  alexander_ua написав:Долярчик
Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.

...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 14:38

  Долярчик написав:
  alexander_ua написав:Долярчик
Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.

...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!

Чем беднее и затурканей население, тем активнее оно участвует во всякого рода лотереях и пирамидах. Бедность отражается и на способности адекватно мыслить - вспомните сколько идиотических поступков совершают затурканые и нищие люди.
Всё потому, что они не видят выхода из ситуации. Они хотят моментально разбогатеть (причём 1000 гривен - чуть ли не предел мечтаний). И те, что поспокойнее и послабже - несут деньги в такие игорные дома. А те, что посильнее да понаглее - выходят вечером на большую дорогу с битой.
Пойти устроиться на работу или начать собственное дело они считают изначально пораженческим путём, т.к. дело это долгое, напряжное и не такое яркое.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:04

  zzzzzz написав:Shram

Касаемо поста Буратино.
Я вот не понимаю, зачем людям интернет, если человек не может банально воспользоваться Гуглом и забить в поиск ключевые слова)))

А я вот не очень понимаю, почему нельзя давать ссылки на цитаты. Кстати, ссылка на Вашу цитату в посте от 09.36 - https://delo.ua/business/chto-na-samom-dele-proishodit-s-ukrainskim-rynkom-szhizhennogo-g-334078/.
А поиск в гугле не всегда даёт нужный результат - пытался набирать по разному. но ссылку на Госстат так и не получил. Зато нашёл такое:
Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.

Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/kak-dolgo-budet-dorozhat-benzin-i-kak-sokratit-rashody-na-toplivo--1068380.html, что частично подтверждает данные, приведенные buratinyo, во всяком случае, по объёмам потребления.
Надо бы поискать на сайте Госстата, но искать у них - застрелиться можно, а лично мне не настолько интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:30

  jabba написав:
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.
Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами.
Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.

Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты :D
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:12

  valya написав:
  jabba написав:
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.

Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты :D

Давно колись траплялося мені. Ось тут повна версія (жовтень 2005):
https://фром-юа.com/articles/9264-fenomen-ukrainskogo-buddizma.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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