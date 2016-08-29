Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.
Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.
Бензиновые барыги извились совсем,сверхприбыля и налог недополучают.
Для это делаем газ для отопления с 7 000 на 11 000 и автогаз автоматом подтягуем с 12.30 на 18 грн И внимание прикол в рашке автогаз 18 рублей и у нас 18 гривен за литр и газ для отопления там 5 000 за тысячу кубов,а у нас 11 000 будет ,вобщем рубль стоит по индексу газа 1 гривну или даже 2,а никак ни 0,43
zzzzz, официальная статистика, к сожалению, по топливному вопросу в автомобильной отрасли не является точной даже очень приблизительной. Точно также как и статистика по алкоголю. Причина - слишком высокое налогообложение и того и другого, что традиционно приводит к возникновению существенного теневого оборота, вероятно превышающего официальный.
Vitl написав:
Bayern написав:
Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
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