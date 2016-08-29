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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4895489648974898

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:17

  ЛАД написав:
  zzzzzz написав:Shram

Касаемо поста Буратино.
Я вот не понимаю, зачем людям интернет, если человек не может банально воспользоваться Гуглом и забить в поиск ключевые слова)))

А я вот не очень понимаю, почему нельзя давать ссылки на цитаты. Кстати, ссылка на Вашу цитату в посте от 09.36 - https://delo.ua/business/chto-na-samom-dele-proishodit-s-ukrainskim-rynkom-szhizhennogo-g-334078/.
А поиск в гугле не всегда даёт нужный результат - пытался набирать по разному. но ссылку на Госстат так и не получил. Зато нашёл такое:
Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.

Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/kak-dolgo-budet-dorozhat-benzin-i-kak-sokratit-rashody-na-toplivo--1068380.html, что частично подтверждает данные, приведенные buratinyo, во всяком случае, по объёмам потребления


Бензиновые барыги извились совсем,сверхприбыля и налог недополучают.

Для это делаем газ для отопления с 7 000 на 11 000 и автогаз автоматом подтягуем с 12.30 на 18 грн
И внимание прикол в рашке автогаз 18 рублей и у нас 18 гривен за литр и газ для отопления там 5 000 за тысячу кубов,а у нас 11 000 будет ,вобщем рубль стоит по индексу газа 1 гривну или даже 2,а никак ни 0,43
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:37

zzzzz, официальная статистика, к сожалению, по топливному вопросу в автомобильной отрасли не является точной даже очень приблизительной. Точно также как и статистика по алкоголю. Причина - слишком высокое налогообложение и того и другого, что традиционно приводит к возникновению существенного теневого оборота, вероятно превышающего официальный.

  Vitl написав:
  Bayern написав:
  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.


Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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  #<1 ... 4895489648974898
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