С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.

Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами.

Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.