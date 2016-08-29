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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4895489648974898

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:37

zzzzz, официальная статистика, к сожалению, по топливному вопросу в автомобильной отрасли не является точной даже очень приблизительной. Точно также как и статистика по алкоголю. Причина - слишком высокое налогообложение и того и другого, что традиционно приводит к возникновению существенного теневого оборота, вероятно превышающего официальный.

  Vitl написав:
  Bayern написав:
  Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.


Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.


Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:45

  Долярчик написав:
  alexander_ua написав:Долярчик
Так. Причому нещодавно відкрили ще й моєму районі.

...де б тільки щось не закрилось(продукт. магазин, чи кафе) - ЗРАЗУ ж на тому місці "лото" - заліплюють вікна синьою плівкою! ....)
.... на холєру бідній країні ця хрінь?!!!
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чем беднее страна, тем больше ломбардов и игровых клубов
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  valya написав:
  jabba написав:
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.
Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами.
Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.

Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты :D

Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2
И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:12

  jabba написав:
  valya написав:Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты :D

Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2
И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.

История (как наука), в российском изложении, всегда заватывающа.
Однако имеет очень далекое и непрямое отношение к действительности.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:50

  vovan_prm написав:
  jabba написав:
  valya написав:Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты :D

Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2
И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.

История (как наука), в российском изложении, всегда заватывающа.
Однако имеет очень далекое и непрямое отношение к действительности.


Зато в трактовке вятровича она 100% эту действительность отражает, беда только что это "гения" историчееской науки не совсем хорошо воспринимают даже историки из украинской диаспоры в Канаде и американские конгрессмены :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29

  antikkristall написав:
Зато в трактовке вятровича она 100% эту действительность отражает, беда только что это "гения" историчееской науки не совсем хорошо воспринимают даже историки из украинской диаспоры в Канаде и американские конгрессмены :)


Как и поляки и украинцы тоже далеко не все его воспринимают :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:29

Re: Валютный рынок в контексте

Привет Всем .
Всех трудяг с Праздником .
Всем , как можно больше, освобожденного труда ,приносящего достаток.
Здоровья и Удачи .
С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:19

  jabba написав:Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2
И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.

В сетях много чего гуляет. Опять раскручивается тема участия украинцев в войне на стороне Гитлера. Успокойтесь. Гитлеру тогда присягнули очень многие.
И ваши и не ваши.
Около 150 000 евреев воевало на стороне Вермахта
http://repin.info/sekretnye-materialy/e ... t-vermahta
Сотни тысяч русских присягнули Гитлеру на службе в армии генерала Власова
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D1%8F
Только об этом почему-то многие молчат. Или гордость великой русской души не позволяет, или не знают об этом в силу ограниченности своего интеллекта.
У Гитлера служили и украинцы с белорусами, и латыши с эстонцами, татары, кавказцы, азиаты.
Ну и что теперь?
Рвать на груди последнюю рубаху и с пеной у рта доказывать исключительность своей нации? Так белых и пушистых не бывает в принципе.
player
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:27

  player написав:Только об этом почему-то многие молчат. Или гордость великой русской души не позволяет, или не знают об этом в силу ограниченности своего интеллекта.
У Гитлера служили и украинцы с белорусами, и латыши с эстонцами, татары, кавказцы, азиаты.
Ну и что теперь?


Да ничего. Меньше надо с маршами бегать. Тогда и ограниченность исчезнет. А то уже евреи-конгрессмены такой пистон Вятровичу вставили, что бедняга на горло себе наступил, он уже давно невъездной в США.
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