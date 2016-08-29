zzzzz, официальная статистика, к сожалению, по топливному вопросу в автомобильной отрасли не является точной даже очень приблизительной. Точно также как и статистика по алкоголю. Причина - слишком высокое налогообложение и того и другого, что традиционно приводит к возникновению существенного теневого оборота, вероятно превышающего официальный.
Vitl написав:
Bayern написав:
Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо. Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами. Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.
Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты
Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен. https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2 И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.
valya написав:Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты
Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен. https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2 И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.
История (как наука), в российском изложении, всегда заватывающа. Однако имеет очень далекое и непрямое отношение к действительности.
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
valya написав:Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты
Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен. https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2 И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.
История (как наука), в российском изложении, всегда заватывающа. Однако имеет очень далекое и непрямое отношение к действительности.
Зато в трактовке вятровича она 100% эту действительность отражает, беда только что это "гения" историчееской науки не совсем хорошо воспринимают даже историки из украинской диаспоры в Канаде и американские конгрессмены
antikkristall написав: Зато в трактовке вятровича она 100% эту действительность отражает, беда только что это "гения" историчееской науки не совсем хорошо воспринимают даже историки из украинской диаспоры в Канаде и американские конгрессмены
Как и поляки и украинцы тоже далеко не все его воспринимают
jabba написав:Подобный текст с названием "Украинцы буддисты" гуляет по сети лет десять как минимум. Автор возможно был первоначально известен но после сотен перепостов (в разной степени соблюдения цензурности) уже утрачен. https://forum.pravda.com.ua/index.php?t ... 004.0;wap2 И что вам исторично не нравится? Там еще не все далеко комбинации войн с одними по просьбе других перечислены. В полтавской бите украинцы участвовали с обеих сторон, на полях первой мировой воевали как в войсках австрийского цисаря так и в рядах российской императорской армии, во вторую мировую воевали как в Красной Армии так и в войсках СС, с поляками захватили Москву в Смутное время, с крымскими татарами сожгли ее при Иване Грозном,участвовали в обороне Вены от турок и т.д и т.п.
В сетях много чего гуляет. Опять раскручивается тема участия украинцев в войне на стороне Гитлера. Успокойтесь. Гитлеру тогда присягнули очень многие. И ваши и не ваши. Около 150 000 евреев воевало на стороне Вермахта http://repin.info/sekretnye-materialy/e ... t-vermahta Сотни тысяч русских присягнули Гитлеру на службе в армии генерала Власова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D1%8F Только об этом почему-то многие молчат. Или гордость великой русской души не позволяет, или не знают об этом в силу ограниченности своего интеллекта. У Гитлера служили и украинцы с белорусами, и латыши с эстонцами, татары, кавказцы, азиаты. Ну и что теперь? Рвать на груди последнюю рубаху и с пеной у рта доказывать исключительность своей нации? Так белых и пушистых не бывает в принципе.
player написав:Только об этом почему-то многие молчат. Или гордость великой русской души не позволяет, или не знают об этом в силу ограниченности своего интеллекта. У Гитлера служили и украинцы с белорусами, и латыши с эстонцами, татары, кавказцы, азиаты. Ну и что теперь?
Да ничего. Меньше надо с маршами бегать. Тогда и ограниченность исчезнет. А то уже евреи-конгрессмены такой пистон Вятровичу вставили, что бедняга на горло себе наступил, он уже давно невъездной в США.