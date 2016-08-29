athena1 написав:Дякую! Це майже воно. Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах. І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми. В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Из-за постоянно дорожающего бензина все больше водителей переводят свои автомобили на сжиженный газ (LPG), устанавливая газобалонное оборудование (ГБО). По данным консалтинговой группы "А-95", в этом году потребление LPG-газа в Украине впервые превысило потребление бензина.
Как сообщил нам аналитик "А-95" Артем Куюн, за 9 месяцев этого года доля газа составила 31% от общего объема продаж топлива в литрах, бензинов всех марок — 29%, дизтоплива — 40%.
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо. Таким образом украинцы п*здили татар с русскими, поляков с татарами, русских с поляками. Шведов с русскими и русских со шведами. Вместе с турками п*здили русских и поляков, а потом с русскими и поляками - турок. П*здили даже итальянцев вместе с австрийцами и иракцев с американцами. Периодически украинцы сами получали п*зды, и тогда они делали непонятные глаза и думали «ну и за что это меня?», после чего п*здили евреев, а те, понятно, плакали. (Евреи отгр*бали как прямые конкуренты.) Но в целом это народ тихий и гуманный.
Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты
С виду украинцы очень добродушные. Добродушные они и внутри. Прямую угрозу они представляют исключительно для свиней, для которых являются естественными врагами. Украинцы ни на кого не нападают сами, ибо п*здить ближнего – нехорошо. Правда, если ближний попросит кого-либо отп*здить, то отказать ему украинцы также не могут, потому что отказывать ближнему – это тоже нехорошо.
Интересная цитата, хотелось бы знать, откуда? Можно и в историю удариться и проверить указанные факты
zzzzz, официальная статистика, к сожалению, по топливному вопросу в автомобильной отрасли не является точной даже очень приблизительной. Точно также как и статистика по алкоголю. Причина - слишком высокое налогообложение и того и другого, что традиционно приводит к возникновению существенного теневого оборота, вероятно превышающего официальный.
Vitl написав:
Bayern написав:
Shram написав:Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Очень с вами согласен.Враньё эти все подсчёты, т к она и есть теневая.Оценить можно только очень ориентировочно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.