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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4895489648974898

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:57

  edvardd написав:
  холява написав:Привет Всем .
Всех трудяг с Праздником .
Всем , как можно больше, освобожденного труда ,приносящего достаток.
Здоровья и Удачи .
С Уважением .

народ уже празникує

Зображення


Вино хорошее , рыба не клюет , змей -"туман".
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:02

  buratinyo написав:Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.

В супермаркеты. Я уже давно на рынках вышеозначенные товары не покупаю.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:13

  Вкладчик1234 написав:
  Gumanoid написав:Да уж по красоте,отменят субсидию,а потом если даже через пару лет обнаружат что человее ее незаконо получал взыщут субсидию что давали вдвойне
Так требует МВФ, а то пнх нападьот

Так требует обычный здравый смысл.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:15

  p_vovk74 написав: Совершенно верно.
Везде, где есть распределение материальных благ - там будет коррупция.
А еще лучше пусть выведут трубы из владения разномастных "Энерго" и сделают их независимым предприятием. Тогда можно будет разрывать контракты с поставщиками ресурсов. Получится автоматическое рыночное регулирование хотелок всяких рыжих ахметовых и прочих г-нов.
Тогда и субсидии не придётся назначать, поставщики чуток покочевряжатся и сами начнут предлагать скидки на газ, воду и отопление. Одним камнем двух зайцев.

Поставщики не назначают цены на газ, учите матчасть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:15

  Bayern написав:Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.


Очень просто.
В 90-е годы у ЦРУ была особая методика.
Брали показатели конца 80-х гг. по потреблению ресурсов и энергии, и конечный объем продукции (в торговле, на экспорт, на складах). Детально по отраслям и даже отдельным предприятиям.
И потом сопоставляли эти же данные с показателями 90-х.
Обнаружилась интересная деталь - потребление сырья и энергии оставалось как в 80-е, в некоторых отраслях снизилось на пару процентов не более, а в некоторых отраслях даже выросло ...
Но вот при этом объем продукции в торговле, на складах и на экспорт падал в разы ...
Хаваешь?
Глинозема и энергии потребили столько же, а алюминия выпустили в два раза меньше.
Как так?
Нет никаких следов ни на складах, ни в магазинах, ни на таможне ...
Где?
Что случилось?
Вся алюминиево потребляющая промышленность стоит, а по дворам тазики тырят, в дом заберутся миски, ложки кружки тырят, как сейчас золото и серебро, свет отключат - сразу граждане на столбы и провода обрезают ...
И так было с каждым видом продукции ...
Это была Тень.
Это был первый велосипед нашего ныне крупного бизнеса.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:21

  ЛАД написав:
  Libo написав: Отличается. Сильно.
Мы мирные.
Мы не пошли на их землю их убивать.
А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами.
В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы? :)

Вы уже дарагих рассеян стали защищать.
Нет им прощения.
И вам заодно, любитель СССР.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:46

ЗЫ

Сейчас у ЦРУ в плане нашей теневой экономики несколько методик.
И все они дают примерно один и тот же результат.
Сливаю вам одну из них.

Офшоры. Постоянно мониторится баланс всех офшорок, принадлежащих укропам.
У кого-то есть сомнния, что всё то, что туда поступает это своровано у нас тут, т.е. выведено в Тень?
Называется красиво - "оптимизация прибыли".
Чистейший показатель Тени.
Далее. Устанавливается объем внутренней "оптимизации", сколько тырится на месте, не отходя от кассы. Эта величина находится в зависимости от объема, сколько украли и вывези туда. Получается путем умножения баланса за год в офшорках на установленный коэффициент.
Баланс офшорок растёт - воруют, тень темнеет, безлунно, ночь.
Уменьшается с тенденцией возврата капитала в страну - рассветает, тьохкают птички, запах сирени и сметаны, нам светлее, нам радостнее на душе и в кармане ....
Там всё умеют и про нас точно знают.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:52

  Shram написав:
  athena1 написав:Дякую!
Це майже воно.
Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах.
І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми.
В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші


Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.

Мова реально йшла про конкретних людей.
Навіть у Криму з приводом РФ у малому бізнесі зп стали суттєво білішими.
В нас де від 50 до 90 відсотків в конверті ще платять.
У середньому та великому ці цифри суттєво менші.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:59

  Libo написав:ЗЫ

Сейчас у ЦРУ в плане нашей теневой экономики несколько методик.
И все они дают примерно один и тот же результат.
Сливаю вам одну из них.

Офшоры. Постоянно мониторится баланс всех офшорок, принадлежащих укропам.
У кого-то есть сомнния, что всё то, что туда поступает это своровано у нас тут, т.е. выведено в Тень?
Называется красиво - "оптимизация прибыли".
Чистейший показатель Тени.
Далее. Устанавливается объем внутренней "оптимизации", сколько тырится на месте, не отходя от кассы. Эта величина находится в зависимости от объема, сколько украли и вывези туда. Получается путем умножения баланса за год в офшорках на установленный коэффициент.
Баланс офшорок растёт - воруют, тень темнеет, безлунно, ночь.
Уменьшается с тенденцией возврата капитала в страну - рассветает, тьохкают птички, запах сирени и сметаны, нам светлее, нам радостнее на душе и в кармане ....
Там всё умеют и про нас точно знают.
8) 8) 8)


Ну и...?
То, что стырили, нам вернут или себе оставят ?
...как с Пашей Лазаренко ????(нате немного подотритесь , а о остальном докажите )...
....Так есть шрам на голове или нет ?
Мне энта мысль рыбу не дает словить .
холява
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