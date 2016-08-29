Додано: Вів 01 тра, 2018 12:15

Bayern написав: Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить. Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.

Очень просто.В 90-е годы у ЦРУ была особая методика.Брали показатели конца 80-х гг. по потреблению ресурсов и энергии, и конечный объем продукции (в торговле, на экспорт, на складах). Детально по отраслям и даже отдельным предприятиям.И потом сопоставляли эти же данные с показателями 90-х.Обнаружилась интересная деталь - потребление сырья и энергии оставалось как в 80-е, в некоторых отраслях снизилось на пару процентов не более, а в некоторых отраслях даже выросло ...Но вот при этом объем продукции в торговле, на складах и на экспорт падал в разы ...Хаваешь?Глинозема и энергии потребили столько же, а алюминия выпустили в два раза меньше.Как так?Нет никаких следов ни на складах, ни в магазинах, ни на таможне ...Где?Что случилось?Вся алюминиево потребляющая промышленность стоит, а по дворам тазики тырят, в дом заберутся миски, ложки кружки тырят, как сейчас золото и серебро, свет отключат - сразу граждане на столбы и провода обрезают ...И так было с каждым видом продукции ...Это была Тень.Это был первый велосипед нашего ныне крупного бизнеса.