buratinyo написав:Сегодня на рыночек зашел купить свежих огурчиков, помидорчиков и капусточки. Ну и попутно разведать обстановочку с продажами. Ответ без сомнения - торговля практически в нуле, куда люди подевались - не знаем.
В супермаркеты. Я уже давно на рынках вышеозначенные товары не покупаю.
p_vovk74 написав: Совершенно верно. Везде, где есть распределение материальных благ - там будет коррупция. А еще лучше пусть выведут трубы из владения разномастных "Энерго" и сделают их независимым предприятием. Тогда можно будет разрывать контракты с поставщиками ресурсов. Получится автоматическое рыночное регулирование хотелок всяких рыжих ахметовых и прочих г-нов. Тогда и субсидии не придётся назначать, поставщики чуток покочевряжатся и сами начнут предлагать скидки на газ, воду и отопление. Одним камнем двух зайцев.
Поставщики не назначают цены на газ, учите матчасть.
Bayern написав:Как они все считают эту теневую экономику, всегда хотел посмотреть на страничку подсчетов, это умножаем на это, делим на это и тд. Всегда вижу цифру, которой я должен безоговорочно верить.
Очень просто. В 90-е годы у ЦРУ была особая методика. Брали показатели конца 80-х гг. по потреблению ресурсов и энергии, и конечный объем продукции (в торговле, на экспорт, на складах). Детально по отраслям и даже отдельным предприятиям. И потом сопоставляли эти же данные с показателями 90-х. Обнаружилась интересная деталь - потребление сырья и энергии оставалось как в 80-е, в некоторых отраслях снизилось на пару процентов не более, а в некоторых отраслях даже выросло ... Но вот при этом объем продукции в торговле, на складах и на экспорт падал в разы ... Хаваешь? Глинозема и энергии потребили столько же, а алюминия выпустили в два раза меньше. Как так? Нет никаких следов ни на складах, ни в магазинах, ни на таможне ... Где? Что случилось? Вся алюминиево потребляющая промышленность стоит, а по дворам тазики тырят, в дом заберутся миски, ложки кружки тырят, как сейчас золото и серебро, свет отключат - сразу граждане на столбы и провода обрезают ... И так было с каждым видом продукции ... Это была Тень. Это был первый велосипед нашего ныне крупного бизнеса.
Libo написав: Отличается. Сильно. Мы мирные. Мы не пошли на их землю их убивать. А они пришли на нашу землю и нас убивают. Только за то, что мы не хотим быть их рабами. В нас непосредственно стреляет не их руководство, а эта срань и животный мир, которые именуют себя русским народом.
Может, скажете, что они так генетически запрограммированы?
Вы уже дарагих рассеян стали защищать. Нет им прощения. И вам заодно, любитель СССР.
Сейчас у ЦРУ в плане нашей теневой экономики несколько методик. И все они дают примерно один и тот же результат. Сливаю вам одну из них.
Офшоры. Постоянно мониторится баланс всех офшорок, принадлежащих укропам. У кого-то есть сомнния, что всё то, что туда поступает это своровано у нас тут, т.е. выведено в Тень? Называется красиво - "оптимизация прибыли". Чистейший показатель Тени. Далее. Устанавливается объем внутренней "оптимизации", сколько тырится на месте, не отходя от кассы. Эта величина находится в зависимости от объема, сколько украли и вывези туда. Получается путем умножения баланса за год в офшорках на установленный коэффициент. Баланс офшорок растёт - воруют, тень темнеет, безлунно, ночь. Уменьшается с тенденцией возврата капитала в страну - рассветает, тьохкают птички, запах сирени и сметаны, нам светлее, нам радостнее на душе и в кармане .... Там всё умеют и про нас точно знают.
athena1 написав:Дякую! Це майже воно. Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах. І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми. В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Мова реально йшла про конкретних людей. Навіть у Криму з приводом РФ у малому бізнесі зп стали суттєво білішими. В нас де від 50 до 90 відсотків в конверті ще платять. У середньому та великому ці цифри суттєво менші.
Сейчас у ЦРУ в плане нашей теневой экономики несколько методик. И все они дают примерно один и тот же результат. Сливаю вам одну из них.
Офшоры. Постоянно мониторится баланс всех офшорок, принадлежащих укропам. У кого-то есть сомнния, что всё то, что туда поступает это своровано у нас тут, т.е. выведено в Тень? Называется красиво - "оптимизация прибыли". Чистейший показатель Тени. Далее. Устанавливается объем внутренней "оптимизации", сколько тырится на месте, не отходя от кассы. Эта величина находится в зависимости от объема, сколько украли и вывези туда. Получается путем умножения баланса за год в офшорках на установленный коэффициент. Баланс офшорок растёт - воруют, тень темнеет, безлунно, ночь. Уменьшается с тенденцией возврата капитала в страну - рассветает, тьохкают птички, запах сирени и сметаны, нам светлее, нам радостнее на душе и в кармане .... Там всё умеют и про нас точно знают.
Ну и...? То, что стырили, нам вернут или себе оставят ? ...как с Пашей Лазаренко ????(нате немного подотритесь , а о остальном докажите )... ....Так есть шрам на голове или нет ? Мне энта мысль рыбу не дает словить .