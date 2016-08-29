athena1 написав:Дякую! Це майже воно. Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах. І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми. В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші
Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики Украины - 44% России - 38% Не слишком большая разница.
Мова реально йшла про конкретних людей. Навіть у Криму з приводом РФ у малому бізнесі зп стали суттєво білішими. В нас де від 50 до 90 відсотків в конверті ще платять.
Согласно разным исследования в России в конверте получают 25-30% работников. Плюс есть ещё иностранные гастеры, в России это порядка 8-10 млн человек. И подавляющее большинство из них получает в конверте.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
BTC - уже ниже 9000
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.