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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4896489748984899

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 766
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
480
Всього голосів : 766
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 15:26

  athena1 написав:
  Shram написав:
  athena1 написав:Дякую!
Це майже воно.
Важливо, що у працівників малого бізнесу зп в основному все одно в конвертах.
І тому середні витрати відповідають дійсності , а от середні доходи треба коригувати на такі суми.
В РФ такої різниці немає. Відсотки тіньових доходів є менші


Если правильно помню, то по данным МВФ размеры теневой экономики
Украины - 44%
России - 38%
Не слишком большая разница.

Мова реально йшла про конкретних людей.
Навіть у Криму з приводом РФ у малому бізнесі зп стали суттєво білішими.
В нас де від 50 до 90 відсотків в конверті ще платять.


Согласно разным исследования в России в конверте получают 25-30% работников.
Плюс есть ещё иностранные гастеры, в России это порядка 8-10 млн человек. И подавляющее большинство из них получает в конверте.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:30

Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту -
евро - 1,1987;
фунт - 1,3625;
долл./йена - 109,71;
золото - 1305;
брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04).
Рубль тоже начал падать - 63,42.
Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:41

  ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту -
евро - 1,1987;
фунт - 1,3625;
долл./йена - 109,71;
золото - 1305;
брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04).
Рубль тоже начал падать - 63,42.
Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.


BTC - уже ниже 9000 :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:00

  Vitl написав:......
BTC - уже ниже 9000 :)

Пора брать? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:08

  ЛАД написав:
  Vitl написав:......
BTC - уже ниже 9000 :)

Пора брать? :)

Нет, рано, это только начало коррекционной волны...Но не бум :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 4896489748984899
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