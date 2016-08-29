Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
BTC - уже ниже 9000
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
Эпл возвращает домой из евроофшоров 285 ярдов баксов...
ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту - евро - 1,1987; фунт - 1,3625; долл./йена - 109,71; золото - 1305; брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04). Рубль тоже начал падать - 63,42. Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
Эпл возвращает домой из евроофшоров 285 ярдов баксов...
Поэтому евро и падает к доллару... кстати.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Заседание ФРС проходит 1-2 мая, и в среду регулятор объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, по состоянию на вторник 93,3% экспертов считают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта.
Положительно влияют на доллар и новости о решении президента США Дональда Трампа по пошлинам на сталь и алюминий. Газета The Wall Street Journal сообщила в ночь на вторник со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента о том, что Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия – на этот раз до 1 июня. Первоначально отсрочка для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза действовала до 1 мая.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.