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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:30

Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту -
евро - 1,1987;
фунт - 1,3625;
долл./йена - 109,71;
золото - 1305;
брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04).
Рубль тоже начал падать - 63,42.
Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:41

  ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту -
евро - 1,1987;
фунт - 1,3625;
долл./йена - 109,71;
золото - 1305;
брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04).
Рубль тоже начал падать - 63,42.
Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.


BTC - уже ниже 9000 :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:00

  Vitl написав:......
BTC - уже ниже 9000 :)

Пора брать? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:08

  ЛАД написав:
  Vitl написав:......
BTC - уже ниже 9000 :)

Пора брать? :)

Нет, рано, это только начало коррекционной волны...Но не бум :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:26

  ЛАД написав:Пока мы тут обсуждаем морально-политич. проблемы доллар укрепляется по всему фронту -
евро - 1,1987;
фунт - 1,3625;
долл./йена - 109,71;
золото - 1305;
брент - 73,62 (-1,5 долл от пика 30.04).
Рубль тоже начал падать - 63,42.
Зерно дорожает. Пшеница - 518, кукуруза - 404.

Эпл возвращает домой из евроофшоров 285 ярдов баксов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:09

удалил
Востаннє редагувалось buratinyo в Вів 01 тра, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:11

Заседание ФРС проходит 1-2 мая, и в среду регулятор объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, по состоянию на вторник 93,3% экспертов считают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне - повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта.

Положительно влияют на доллар и новости о решении президента США Дональда Трампа по пошлинам на сталь и алюминий. Газета The Wall Street Journal сообщила в ночь на вторник со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента о том, что Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия – на этот раз до 1 июня. Первоначально отсрочка для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза действовала до 1 мая.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 19:21

Про "користь" реформ

Повчальний випадок. Один з "потужних реформаторів" правоохоронних органів куштує наслідки своїх "реформ" (безлад, словом).
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212507546429724
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:35

zzzzzz

со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента...
интересно, если заменить три слова его именем, то могло бы наверное и короче и конкретнее получиться :D Wall Street Journal ленивые.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:19

А что сейчас в Харькове происходит?
Столько тут харьковчан, а мы толком не знаем.
Красножёпая русская рвань свои праздники празднуют, готовят второй заход ХНР.
А у*** харьковские полицейские - первыми предавшие Украину в 2014-м - эту русско-коммунистическую погань браво и резво охраняют.
Харьковской полицией опять Путин командует?
Или транслирует свои приказы через вашего любимого Гепу?
Офигеть.
Русское гестапо в Харькове.
На деньги украинцев.
Твари.
:? :? :?

Libo
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