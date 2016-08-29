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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:52

Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:03

Libo
та беспределят там, в прочем как и везде...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:07

Libo
Прапорщик, что вам дедушки с бабушками харьковский не дают покоя ? Дай им спокойно молодость повспоминать. Ничего не вижу страшного. Пусть развлекаются. Ни одного участника не увидел без седых волос.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:27

Libo
Харьковской полицией опять Путин командует?
Или транслирует свои приказы через вашего любимого Гепу?

В местные органы власти Украины никогда не входила полиция, все как было в совке, так и осталось. Полиция Харькова подчиняется министру внутренних дел Рюкзакяну Арсену, г. Киев. Все вопросы просьба адресовать ему.
С остальным содержанием этого поста, в основном, согласен...
Hogtown
 
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  #<1 ... 4897489848994900
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