Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:52
Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:07
Libo
Прапорщик, что вам дедушки с бабушками харьковский не дают покоя ? Дай им спокойно молодость повспоминать. Ничего не вижу страшного. Пусть развлекаются. Ни одного участника не увидел без седых волос.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:27
Libo
В местные органы власти Украины никогда не входила полиция, все как было в совке, так и осталось. Полиция Харькова подчиняется министру внутренних дел Рюкзакяну Арсену, г. Киев. Все вопросы просьба адресовать ему.
С остальным содержанием этого поста, в основном, согласен...
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