Додано: Вів 01 тра, 2018 22:47

Libo написав: А что сейчас в Харькове происходит?

Столько тут харьковчан, а мы толком не знаем.

...... А что сейчас в Харькове происходит?Столько тут харьковчан, а мы толком не знаем.......

В Харькове прошел митинг пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", посвященный 1-му мая.



На митинг пришли, в основном, люди пожилого возраста. Они развернули плакаты про "геноцид Украины" и "слава трудящимся". Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.



"Мы тут потому что власть довела, а мы собраться хотим. И что, нам нельзя?", - заявил глава "Трудовой Харьковщины" Павел Тищенко.

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Около 150-ти митингующих пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви. Они скандировали "Бандера мразь", "Власть убивает людей" и другие пророссийские лозунги.



Один из проукраинских активистов облил кефиром главу "Трудовой Харьковщины", после чего его оттеснила полиция. Возле стелы пенсионеры вновь произнесли советские речевки, вроде "враг не пройдет" и пр.

все обязаны

В Киеве во вторник, 1 мая, состоялся марш в честь Дня труда, сообщает "РБК-Украина". Собравшись возле станции метро "Хрещатик", колонна двинулась в направлении Европейской площади. Мероприятие завершилось у здания Украинского дома. Активисты среди прочего презентовали "план борьбы за простых людей". Сообщается, что на марш вышли около тысячи людей . Участники мероприятия держали флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные флаги. На марше заметили представителей от Рабочей партии, Партии зеленых, военных пенсионеров.

День труда отмечают в 142 странах мира

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День рабочей солидарности на украинских землях, находившихся под властью Австро-Венгрии, впервые был отмечен во Львове 1 мая 1890 года . Тогда возле городской ратуши собрались около 4 тыс. украинских, польских и еврейских рабочих. Вече, на котором присутствовали Иван Франко и Михаил Павлик , приняло резолюцию с требованиями установить восьмичасовой рабочий день, запретить детский труд и ночной женский, ввести всеобщее избирательное право.

Кое-что выделил.Вы испугались 150 пенсионеров?Крикнуть "Власть убивает людей" - это пророссийский лозунг?Можно кричать только: " Жир через год (2, 3, ... лет)"?Всех, кто ругает власть, объявим российскими найманцями и в концлагерь?Илисчитать Бандеру национальным героем? А кто не согласен - "российский найманець"?На Вашем же видео видно, что никто этого "патриота" не избивал, там его девочка пыталась кулачками на полицию размахивать.Может, хватит нагнетать?Возможно, лучше было бы патриотам организовать свой массовый митинг по случаю Дня Труда (или как он нынче называется)?Или у нас нет проблем с защитой прав трудящихся?Чем Вам так досадил именно Харьков?