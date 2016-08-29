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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:52

Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:03

Libo
та беспределят там, в прочем как и везде...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:07

Libo
Прапорщик, что вам дедушки с бабушками харьковский не дают покоя ? Дай им спокойно молодость повспоминать. Ничего не вижу страшного. Пусть развлекаются. Ни одного участника не увидел без седых волос.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:27

Libo
Харьковской полицией опять Путин командует?
Или транслирует свои приказы через вашего любимого Гепу?

В местные органы власти Украины никогда не входила полиция, все как было в совке, так и осталось. Полиция Харькова подчиняется министру внутренних дел Рюкзакяну Арсену, г. Киев. Все вопросы просьба адресовать ему.
С остальным содержанием этого поста, в основном, согласен...
Вот жеж тупой город

Та не город, а ты тупой. Ты так и не понял - ничего не изменилось, тот же мусорской беспредел...
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:47

  Libo написав:А что сейчас в Харькове происходит?
Столько тут харьковчан, а мы толком не знаем.
......

В Харькове прошел митинг пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", посвященный 1-му мая.

На митинг пришли, в основном, люди пожилого возраста. Они развернули плакаты про "геноцид Украины" и "слава трудящимся". Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их об криминальной ответственности и заставила убрать.

"Мы тут потому что власть довела, а мы собраться хотим. И что, нам нельзя?", - заявил глава "Трудовой Харьковщины" Павел Тищенко.
......
Около 150-ти митингующих пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви. Они скандировали "Бандера мразь", "Власть убивает людей" и другие пророссийские лозунги.

Один из проукраинских активистов облил кефиром главу "Трудовой Харьковщины", после чего его оттеснила полиция. Возле стелы пенсионеры вновь произнесли советские речевки, вроде "враг не пройдет" и пр.

https://www.057.ua/news/2027232
Кое-что выделил.
Вы испугались 150 пенсионеров?
Крикнуть "Власть убивает людей" - это пророссийский лозунг?
Можно кричать только: " Жир через год (2, 3, ... лет)"?
Всех, кто ругает власть, объявим российскими найманцями и в концлагерь?
Или все обязаны считать Бандеру национальным героем? А кто не согласен - "российский найманець"?
На Вашем же видео видно, что никто этого "патриота" не избивал, там его девочка пыталась кулачками на полицию размахивать.
Может, хватит нагнетать?
Возможно, лучше было бы патриотам организовать свой массовый митинг по случаю Дня Труда (или как он нынче называется)?
Или у нас нет проблем с защитой прав трудящихся?

Чем Вам так досадил именно Харьков?
В Киеве во вторник, 1 мая, состоялся марш в честь Дня труда, сообщает "РБК-Украина". Собравшись возле станции метро "Хрещатик", колонна двинулась в направлении Европейской площади. Мероприятие завершилось у здания Украинского дома. Активисты среди прочего презентовали "план борьбы за простых людей". Сообщается, что на марш вышли около тысячи людей. Участники мероприятия держали флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов, СДП, государственные флаги. На марше заметили представителей от Рабочей партии, Партии зеленых, военных пенсионеров.

https://rian.com.ua/photolents/20180501/1034769198/znamyona-devushki-may-Kiev.html

День труда отмечают в 142 странах мира
.............
День рабочей солидарности на украинских землях, находившихся под властью Австро-Венгрии, впервые был отмечен во Львове 1 мая 1890 года. Тогда возле городской ратуши собрались около 4 тыс. украинских, польских и еврейских рабочих. Вече, на котором присутствовали Иван Франко и Михаил Павлик, приняло резолюцию с требованиями установить восьмичасовой рабочий день, запретить детский труд и ночной женский, ввести всеобщее избирательное право.

https://112.ua/glavnye-novosti/-istoriya-prazdnika-1-maya-443650.html
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 тра, 2018 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:48

  Libo написав:Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
:lol: :lol: :lol:



У вас что там в психушке выходной?
Досмотрел честно до 5-ой минуты свергателей путина, дальше смех задавил -
мировой сионизм в лице путина захватил Россию
заокеанские хозяева путина правят Россией
генераторы с высотных зданий воздействуют на психику народа России
народ вставай нас захватывают враги, под Москвой на аэродромt Жуковский каждый день разгружаются самолеты НАТО

В психушке на компе персонал звук отключает, чтобы больные перед сном сильно не возбуждались?


Ты бы еще Гиркина видео поставил, тоже свергатель преступного режима.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:55

Re: Валютный рынок в контексте

Ветка о валюте в стране под названием УКраина превратилась в полный зашквар : (
Здравых мыслей и идей все меньше и меньше а адекватные люди все реже пишут здесь...
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:15

Starikan
Мой ответ Вам стёрли, восстанавливать не буду, надеюсь Вы успели прочитать.
Сначала огорчился количеству + за Ваш пост, но потом посмотрел, кто поставил, и вопросы отпали.
К Вам пару вопросов.
1. Вы считаете, что русские генетически запрограммированы на агрессию? :)
2. Вам нравятся эпитеты, кот. Libo употребляет по отношению к русским (кстати, не разделяя на тех, кто живёт в РФ и в Украине)? Вы пишете (и думаете) так же?
3. Из своего ответа Вам повторю один вопрос. Вспомним времена гражданской войны и будем повторять то же самое:
Но ненависть ставь сначала, а после веди любовь!
Проверьте по документам, которые не солгут, -
Невиданные однолюбы в такое время живут.
Их вытянула эпоха, им жизнь и смерть отдана.
Возьми это верное слово и выпей его до дна.
Стучи в наше сердце, ненависть! Всяк ненависть ощетинь!
? Если "Да", то чем Вы отличаетесь от тех же ненавидимых Вами большевиков?


Мог бы ещё задать пару вопросов, но хватит и этих.
Ответьте честно, подумав, хотя бы сам себе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 тра, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 00:04

Возвращаясь к профилю ветки - доллар сегодня вырос практически ко всему.
Индекс доллара вырос с 91,84 до 92,48.
Но вот, может кто знает, чем объясняется сегодняшний заметный рост цен на зерно - на кукурузу до 405, а на пшеницу до 528,6?
Причём сегодня выросли и др. продукты, кот. вижу - и кофе с какао, и сахар, цена которого падала с начала года.
ЛАД
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