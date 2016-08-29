Додано: Вів 01 тра, 2018 23:15

Но ненависть ставь сначала, а после веди любовь!

Проверьте по документам, которые не солгут, -

Невиданные однолюбы в такое время живут.

Их вытянула эпоха, им жизнь и смерть отдана.

Возьми это верное слово и выпей его до дна.

Стучи в наше сердце, ненависть! Всяк ненависть ощетинь!

Мой ответ Вам стёрли, восстанавливать не буду, надеюсь Вы успели прочитать.Сначала огорчился количеству + за Ваш пост, но потом посмотрел, кто поставил, и вопросы отпали.К Вам пару вопросов.1. Вы считаете, что русские генетически запрограммированы на агрессию?2. Вам нравятся эпитеты, кот.употребляет по отношению к русским (кстати, не разделяя на тех, кто живёт в РФ и в Украине)? Вы пишете (и думаете) так же?3. Из своего ответа Вам повторю один вопрос. Вспомним времена гражданской войны и будем повторять то же самое:? Если "Да", то чем Вы отличаетесь от тех же ненавидимых Вами большевиков?Мог бы ещё задать пару вопросов, но хватит и этих.Ответьте честно, подумав, хотя бы сам себе.