Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:52
Русские мусора собираются Путина скоро свергать, а харьковские все еще перед ним выслуживаются, патриотов преследуют и избивают.
Вот жеж тупой город.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:07
Libo
Прапорщик, что вам дедушки с бабушками харьковский не дают покоя ? Дай им спокойно молодость повспоминать. Ничего не вижу страшного. Пусть развлекаются. Ни одного участника не увидел без седых волос.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:27
Libo
В местные органы власти Украины никогда не входила полиция, все как было в совке, так и осталось. Полиция Харькова подчиняется министру внутренних дел Рюкзакяну Арсену, г. Киев. Все вопросы просьба адресовать ему.
С остальным содержанием этого поста, в основном, согласен...
Та не город, а ты тупой. Ты так и не понял - ничего не изменилось, тот же мусорской беспредел...
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:47
Кое-что выделил.
Вы испугались 150 пенсионеров?
Крикнуть "Власть убивает людей" - это пророссийский лозунг?
Можно кричать только: " Жир через год (2, 3, ... лет)"?
Всех, кто ругает власть, объявим российскими найманцями и в концлагерь?
На Вашем же видео видно, что никто этого "патриота" не избивал, там его девочка пыталась кулачками на полицию размахивать.
Может, хватит нагнетать?
Возможно, лучше было бы патриотам организовать свой массовый митинг по случаю Дня Труда (или как он нынче называется)?
Или у нас нет проблем с защитой прав трудящихся?
Чем Вам так досадил именно Харьков?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 01 тра, 2018 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:48
У вас что там в психушке выходной?
Досмотрел честно до 5-ой минуты свергателей путина, дальше смех задавил -
мировой сионизм в лице путина захватил Россию
заокеанские хозяева путина правят Россией
генераторы с высотных зданий воздействуют на психику народа России
народ вставай нас захватывают враги, под Москвой на аэродромt Жуковский каждый день разгружаются самолеты НАТО
В психушке на компе персонал звук отключает, чтобы больные перед сном сильно не возбуждались?
Ты бы еще Гиркина видео поставил, тоже свергатель преступного режима.
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:55
Re: Валютный рынок в контексте
Ветка о валюте в стране под названием УКраина превратилась в полный зашквар : (
Здравых мыслей и идей все меньше и меньше а адекватные люди все реже пишут здесь...
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:15
Starikan
Мой ответ Вам стёрли, восстанавливать не буду, надеюсь Вы успели прочитать.
Сначала огорчился количеству + за Ваш пост, но потом посмотрел, кто поставил, и вопросы отпали.
К Вам пару вопросов.
1. Вы считаете, что русские генетически запрограммированы на агрессию?
2. Вам нравятся эпитеты, кот. Libo употребляет по отношению к русским (кстати, не разделяя на тех, кто живёт в РФ и в Украине)? Вы пишете (и думаете) так же?
3. Из своего ответа Вам повторю один вопрос. Вспомним времена гражданской войны и будем повторять то же самое:
? Если "Да", то чем Вы отличаетесь от тех же ненавидимых Вами большевиков?
Мог бы ещё задать пару вопросов, но хватит и этих.
Ответьте честно, подумав, хотя бы сам себе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 тра, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 тра, 2018 00:04
Возвращаясь к профилю ветки - доллар сегодня вырос практически ко всему.
Индекс доллара вырос с 91,84 до 92,48.
Но вот, может кто знает, чем объясняется сегодняшний заметный рост цен на зерно - на кукурузу до 405, а на пшеницу до 528,6?
Причём сегодня выросли и др. продукты, кот. вижу - и кофе с какао, и сахар, цена которого падала с начала года.
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