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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4897489848994900

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 767
1. Нет сбережений в валюте
10%
80
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
105
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 767
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 04:02

Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )
Вовка-тренер
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Повідомлень: 130
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  #<1 ... 4897489848994900
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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