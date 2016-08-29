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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 тра, 2018 04:02
Доллар растет, а гривна не падает- ловкость рук и никакого мошенничества! : )
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Вовка-тренер
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Ірина_
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